https://ria.ru/20220728/sovbez-1805734692.html

Источник: Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке

Источник: Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке - РИА Новости, 28.07.2022

Источник: Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке

Принятия заявления председателя СБ ООН в поддержку "продуктовой сделки" в пятницу не ожидается, западные страны выступают против упоминания в нем российского... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T23:23

2022-07-28T23:23

2022-07-28T23:23

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ООН, 28 июл – РИА Новости. Принятия заявления председателя СБ ООН в поддержку "продуктовой сделки" в пятницу не ожидается, западные страны выступают против упоминания в нем российского меморандума, также подписанного в Стамбуле, заявил РИА Новости источник в Совбезе.По его словам, представители западных государств не захотели упоминать в нем российский меморандум, который также был подписан в Стамбуле", - сказал собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт.

https://ria.ru/20220728/sdelka-1805700655.html

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