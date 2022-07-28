Источник: Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке
Источник сообщил, что Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке
© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН
© AP Photo / Julie Jacobson
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
ООН, 28 июл – РИА Новости. Принятия заявления председателя СБ ООН в поддержку "продуктовой сделки" в пятницу не ожидается, западные страны выступают против упоминания в нем российского меморандума, также подписанного в Стамбуле, заявил РИА Новости источник в Совбезе.
"Заявление председателя СБ ООН в поддержку "продуктовой сделки" завтра принято не будет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, представители западных государств не захотели упоминать в нем российский меморандум, который также был подписан в Стамбуле", - сказал собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт.