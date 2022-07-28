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Источник: Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке - РИА Новости, 28.07.2022
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Источник: Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке
Источник: Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке - РИА Новости, 28.07.2022
Источник: Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке
Принятия заявления председателя СБ ООН в поддержку "продуктовой сделки" в пятницу не ожидается, западные страны выступают против упоминания в нем российского... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T23:23
2022-07-28T23:23
россия
оон
экономика
стамбул
турция
в мире
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ООН, 28 июл – РИА Новости. Принятия заявления председателя СБ ООН в поддержку "продуктовой сделки" в пятницу не ожидается, западные страны выступают против упоминания в нем российского меморандума, также подписанного в Стамбуле, заявил РИА Новости источник в Совбезе.По его словам, представители западных государств не захотели упоминать в нем российский меморандум, который также был подписан в Стамбуле", - сказал собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт.
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россия, оон, экономика, стамбул, турция, в мире
23:23 28.07.2022
 
Источник: Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке

Источник сообщил, что Совбез ООН не примет в пятницу заявление по продуктовой сделке

© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН
Подготовка к заседанию Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Julie Jacobson
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
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ООН, 28 июл – РИА Новости. Принятия заявления председателя СБ ООН в поддержку "продуктовой сделки" в пятницу не ожидается, западные страны выступают против упоминания в нем российского меморандума, также подписанного в Стамбуле, заявил РИА Новости источник в Совбезе.
"Заявление председателя СБ ООН в поддержку "продуктовой сделки" завтра принято не будет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, представители западных государств не захотели упоминать в нем российский меморандум, который также был подписан в Стамбуле", - сказал собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 19:36
Украина подтвердила заинтересованность в исполнении продуктовой сделки
 
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