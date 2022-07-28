https://ria.ru/20220728/sovbez-1805724899.html

Члены Совбеза ООН не могут договориться по поддержке продуктовой сделки

Члены Совбеза ООН не могут договориться по поддержке продуктовой сделки - РИА Новости, 28.07.2022

Члены Совбеза ООН не могут договориться по поддержке продуктовой сделки

Члены СБ ООН испытывают сложности с принятием заявления в поддержку "продуктовой сделки", заключенной на прошлой неделе в Стамбуле, заявил замгенсека ООН по... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:43

2022-07-28T21:43

2022-07-28T21:43

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ООН, 28 июл - РИА Новости. Члены СБ ООН испытывают сложности с принятием заявления в поддержку "продуктовой сделки", заключенной на прошлой неделе в Стамбуле, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Ранее источники в СБ сообщали РИА Новости, что члены Совбеза обсуждают перспективы принятия некого документа в поддержку стамбульских договоренностей."Мы не полагаемся на это заявление Совета в качестве поддержки для операции. Юридической основой являются сами по себе договоренности, морское право", - добавил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220728/sdelka-1805668613.html

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оон, украина, россия, черное море, русский язык в мире, совет безопасности оон, в мире, экономика