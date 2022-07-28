Члены Совбеза ООН не могут договориться по поддержке продуктовой сделки
Члены Совбеза ООН не могут договориться по заявлению в поддержку продуктовой сделки
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 28 июл - РИА Новости. Члены СБ ООН испытывают сложности с принятием заявления в поддержку "продуктовой сделки", заключенной на прошлой неделе в Стамбуле, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Ранее источники в СБ сообщали РИА Новости, что члены Совбеза обсуждают перспективы принятия некого документа в поддержку стамбульских договоренностей.
"Что касается Совета Безопасности, я вижу, что там сложности с принятием заявления – между странами. Не думаю, что это было сюрпризом для нас", - сказал Гриффитс на брифинге.
"Мы не полагаемся на это заявление Совета в качестве поддержки для операции. Юридической основой являются сами по себе договоренности, морское право", - добавил он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.