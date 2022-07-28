https://ria.ru/20220728/sotsset-1805638327.html

В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия

В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия - РИА Новости, 28.07.2022

В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия

Онлайн-сервис "VK Знакомства" запустил механизм поиска новых друзей или компании для похода на фестивали и конференции, функция работает в тестовом режиме - по... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:40

2022-07-28T16:40

2022-07-28T16:40

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис "VK Знакомства" запустил механизм поиска новых друзей или компании для похода на фестивали и конференции, функция работает в тестовом режиме - по запросу от организаторов мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ВКонтакте"."Онлайн-сервис "VK Знакомства" первым в России среди дейтинг-сервисов запустил механику поиска новых друзей или компании для похода на офлайн-фестиваль. Новая функция помогает найти не только романтические, но и дружеские отношения, основанные на общих увлечениях... Сейчас эта функция работает в тестовом режиме - по запросу от организаторов мероприятий. Команда конференции или фестиваля может обратиться к нам прямо в сообщениях сообщества сервиса", - отмечает компания.Уточняется, что подключение мероприятия к сервису может занять 3-5 дней. "Возможность работает в ручном режиме, так как нам важно, чтобы пользователям предлагались максимально интересные и полезные мероприятия", - уточнили в компании.Впервые механика была опробована накануне VK Fest 2022. Пользователи VK Знакомств получили возможность добавить в анкету специальную отметку "Иду на VK Fest" и привлечь внимание тех, кто тоже искал компанию, чтобы вместе пойти на мероприятие. Каждый месяц "VK Знакомствами" активно пользуется почти 2 миллиона человек.

https://ria.ru/20220721/vkontakte-1803985028.html

https://ria.ru/20220719/vkontakte-1803468512.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, вконтакте