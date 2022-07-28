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В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия - РИА Новости, 28.07.2022
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В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия
В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия - РИА Новости, 28.07.2022
В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия
Онлайн-сервис "VK Знакомства" запустил механизм поиска новых друзей или компании для похода на фестивали и конференции, функция работает в тестовом режиме - по... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:40
2022-07-28T16:40
общество
технологии
россия
вконтакте
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис "VK Знакомства" запустил механизм поиска новых друзей или компании для похода на фестивали и конференции, функция работает в тестовом режиме - по запросу от организаторов мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ВКонтакте"."Онлайн-сервис "VK Знакомства" первым в России среди дейтинг-сервисов запустил механику поиска новых друзей или компании для похода на офлайн-фестиваль. Новая функция помогает найти не только романтические, но и дружеские отношения, основанные на общих увлечениях... Сейчас эта функция работает в тестовом режиме - по запросу от организаторов мероприятий. Команда конференции или фестиваля может обратиться к нам прямо в сообщениях сообщества сервиса", - отмечает компания.Уточняется, что подключение мероприятия к сервису может занять 3-5 дней. "Возможность работает в ручном режиме, так как нам важно, чтобы пользователям предлагались максимально интересные и полезные мероприятия", - уточнили в компании.Впервые механика была опробована накануне VK Fest 2022. Пользователи VK Знакомств получили возможность добавить в анкету специальную отметку "Иду на VK Fest" и привлечь внимание тех, кто тоже искал компанию, чтобы вместе пойти на мероприятие. Каждый месяц "VK Знакомствами" активно пользуется почти 2 миллиона человек.
https://ria.ru/20220721/vkontakte-1803985028.html
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общество, технологии, россия, вконтакте
16:40 28.07.2022
 
В VK запустили сервис для совместного похода на мероприятия

Сервис "VK Знакомства" запустил механизм поиска компании для похода на мероприятия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка у стенда социальной сети "ВКонтакте"
Девушка у стенда социальной сети ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушка у стенда социальной сети "ВКонтакте". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис "VK Знакомства" запустил механизм поиска новых друзей или компании для похода на фестивали и конференции, функция работает в тестовом режиме - по запросу от организаторов мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ВКонтакте".
"Онлайн-сервис "VK Знакомства" первым в России среди дейтинг-сервисов запустил механику поиска новых друзей или компании для похода на офлайн-фестиваль. Новая функция помогает найти не только романтические, но и дружеские отношения, основанные на общих увлечениях... Сейчас эта функция работает в тестовом режиме - по запросу от организаторов мероприятий. Команда конференции или фестиваля может обратиться к нам прямо в сообщениях сообщества сервиса", - отмечает компания.
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 12:32
В VK Звонках появилась новая функция
Уточняется, что подключение мероприятия к сервису может занять 3-5 дней. "Возможность работает в ручном режиме, так как нам важно, чтобы пользователям предлагались максимально интересные и полезные мероприятия", - уточнили в компании.
Впервые механика была опробована накануне VK Fest 2022. Пользователи VK Знакомств получили возможность добавить в анкету специальную отметку "Иду на VK Fest" и привлечь внимание тех, кто тоже искал компанию, чтобы вместе пойти на мероприятие. Каждый месяц "VK Знакомствами" активно пользуется почти 2 миллиона человек.
Офис компании ВКонтакте в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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