https://ria.ru/20220728/sotspodderzhka-1805699226.html

Специалистов соцподдержки обучат помощи при буллинге и домашнем насилии

Специалистов соцподдержки обучат помощи при буллинге и домашнем насилии - РИА Новости, 28.07.2022

Специалистов соцподдержки обучат помощи при буллинге и домашнем насилии

Агентство стратегических инициатив запустило программу обучения региональных сервисных уполномоченных и сервисных дизайнеров, в том числе для Московской... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T19:56

2022-07-28T19:56

2022-07-28T19:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив запустило программу обучения региональных сервисных уполномоченных и сервисных дизайнеров, в том числе для Московской области. Также в проекте участвуют еще 32 субъекта РФ. Об этом сообщил телеканал "360".Специалистов соцподдержки из Московской области обучат помощи людям, которые подвергаются травле и домашнему насилию. В тренингах примут участие более 150 кандидатов на должности региональных сервисных управляющих и членов их команд. Обучение началось 25 июля. Участники слушают лекции известных спикеров.Сервисный уполномоченный и сервис-дизайнеры должны уметь прорабатывать самые разные жизненные ситуации. Например, это рождение ребенка, выход на пенсию, а также такие тяжелые ситуации, как потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье или потеря работы. После анализа обстоятельств они должны формировать оптимальный путь получения социальной услуги.Также участников программы обучения научат проводить исследования в социальной сфере, составлять целевые портреты потребителей и сценарии оказания сервисных услуг, создавать прототипы решений, тестировать их и реализовывать совместно с жителями.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)