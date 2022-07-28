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Специалистов соцподдержки обучат помощи при буллинге и домашнем насилии
Специалистов соцподдержки обучат помощи при буллинге и домашнем насилии - РИА Новости, 28.07.2022
Специалистов соцподдержки обучат помощи при буллинге и домашнем насилии
Агентство стратегических инициатив запустило программу обучения региональных сервисных уполномоченных и сервисных дизайнеров, в том числе для Московской... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:56
2022-07-28T19:56
2022-07-28T19:56
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив запустило программу обучения региональных сервисных уполномоченных и сервисных дизайнеров, в том числе для Московской области. Также в проекте участвуют еще 32 субъекта РФ. Об этом сообщил телеканал "360".Специалистов соцподдержки из Московской области обучат помощи людям, которые подвергаются травле и домашнему насилию. В тренингах примут участие более 150 кандидатов на должности региональных сервисных управляющих и членов их команд. Обучение началось 25 июля. Участники слушают лекции известных спикеров.Сервисный уполномоченный и сервис-дизайнеры должны уметь прорабатывать самые разные жизненные ситуации. Например, это рождение ребенка, выход на пенсию, а также такие тяжелые ситуации, как потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье или потеря работы. После анализа обстоятельств они должны формировать оптимальный путь получения социальной услуги.Также участников программы обучения научат проводить исследования в социальной сфере, составлять целевые портреты потребителей и сценарии оказания сервисных услуг, создавать прототипы решений, тестировать их и реализовывать совместно с жителями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Агентство стратегических инициатив запустило программу обучения региональных сервисных уполномоченных и сервисных дизайнеров, в том числе для Московской области. Также в проекте участвуют еще 32 субъекта РФ. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Специалистов соцподдержки из Московской области обучат помощи людям, которые подвергаются травле и домашнему насилию. В тренингах примут участие более 150 кандидатов на должности региональных сервисных управляющих и членов их команд. Обучение началось 25 июля. Участники слушают лекции известных спикеров.
Сервисный уполномоченный и сервис-дизайнеры должны уметь прорабатывать самые разные жизненные ситуации. Например, это рождение ребенка, выход на пенсию, а также такие тяжелые ситуации, как потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье или потеря работы. После анализа обстоятельств они должны формировать оптимальный путь получения социальной услуги.
Также участников программы обучения научат проводить исследования в социальной сфере, составлять целевые портреты потребителей и сценарии оказания сервисных услуг, создавать прототипы решений, тестировать их и реализовывать совместно с жителями.