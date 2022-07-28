https://ria.ru/20220728/sochi-1805591192.html

В Сочи нашли тело утонувшего мужчины

В Сочи нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 28.07.2022

В Сочи нашли тело утонувшего мужчины

Тело мужчины найдено в акватории моря неподалеку от сочинского поселка Дагомыс, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:06

2022-07-28T15:06

2022-07-28T15:06

туризм

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798107668_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_20e0a954faaa56861d5d65c59cb5b7ac.jpg

СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Тело мужчины найдено в акватории моря неподалеку от сочинского поселка Дагомыс, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."Группой водолазов МЧС в районе одного из пляжей поселка Дагомыс под водой было обнаружено тело утонувшего мужчины. Предположительно, это может быть накануне пропавший молодой человек 2000 года рождения", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что поиски начались еще в среду, после того, как стало известно, что мужчина отправился на море и не вернулся. По словам родственников, его вещи находились недалеко от берега.Ранее из-за сильных ливней рекой Псезуапе в Лазаревском районе Сочи унесло два автомобиля с туристами. Двое из них погибли, один выжил, еще четверых продолжают искать спасатели в акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220725/gory-1804848958.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, новости - туризм, туризм