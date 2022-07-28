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В Сочи нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 28.07.2022
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Туризм
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В Сочи нашли тело утонувшего мужчины
В Сочи нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 28.07.2022
В Сочи нашли тело утонувшего мужчины
Тело мужчины найдено в акватории моря неподалеку от сочинского поселка Дагомыс, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:06
2022-07-28T15:06
туризм
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Тело мужчины найдено в акватории моря неподалеку от сочинского поселка Дагомыс, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."Группой водолазов МЧС в районе одного из пляжей поселка Дагомыс под водой было обнаружено тело утонувшего мужчины. Предположительно, это может быть накануне пропавший молодой человек 2000 года рождения", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что поиски начались еще в среду, после того, как стало известно, что мужчина отправился на море и не вернулся. По словам родственников, его вещи находились недалеко от берега.Ранее из-за сильных ливней рекой Псезуапе в Лазаревском районе Сочи унесло два автомобиля с туристами. Двое из них погибли, один выжил, еще четверых продолжают искать спасатели в акватории Черного моря.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, новости - туризм, туризм
15:06 28.07.2022
 
В Сочи нашли тело утонувшего мужчины

МЧС: в Сочи неподалеку от поселка Дагомыс водолазы нашли тело утонувшего мужчины

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС совершает поисковый облет над морем в Лазаревском районе
Вертолет МЧС совершает поисковый облет над морем в Лазаревском районе - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Тело мужчины найдено в акватории моря неподалеку от сочинского поселка Дагомыс, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Группой водолазов МЧС в районе одного из пляжей поселка Дагомыс под водой было обнаружено тело утонувшего мужчины. Предположительно, это может быть накануне пропавший молодой человек 2000 года рождения", — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что поиски начались еще в среду, после того, как стало известно, что мужчина отправился на море и не вернулся. По словам родственников, его вещи находились недалеко от берега.
Ранее из-за сильных ливней рекой Псезуапе в Лазаревском районе Сочи унесло два автомобиля с туристами. Двое из них погибли, один выжил, еще четверых продолжают искать спасатели в акватории Черного моря.
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