https://ria.ru/20220728/sochi-1805591192.html
В Сочи нашли тело утонувшего мужчины
В Сочи нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 28.07.2022
В Сочи нашли тело утонувшего мужчины
Тело мужчины найдено в акватории моря неподалеку от сочинского поселка Дагомыс, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:06
2022-07-28T15:06
2022-07-28T15:06
туризм
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Тело мужчины найдено в акватории моря неподалеку от сочинского поселка Дагомыс, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."Группой водолазов МЧС в районе одного из пляжей поселка Дагомыс под водой было обнаружено тело утонувшего мужчины. Предположительно, это может быть накануне пропавший молодой человек 2000 года рождения", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что поиски начались еще в среду, после того, как стало известно, что мужчина отправился на море и не вернулся. По словам родственников, его вещи находились недалеко от берега.Ранее из-за сильных ливней рекой Псезуапе в Лазаревском районе Сочи унесло два автомобиля с туристами. Двое из них погибли, один выжил, еще четверых продолжают искать спасатели в акватории Черного моря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, новости - туризм, туризм
В Сочи нашли тело утонувшего мужчины
МЧС: в Сочи неподалеку от поселка Дагомыс водолазы нашли тело утонувшего мужчины
СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Тело мужчины найдено в акватории моря неподалеку от сочинского поселка Дагомыс, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Группой водолазов МЧС в районе одного из пляжей поселка Дагомыс под водой было обнаружено тело утонувшего мужчины. Предположительно, это может быть накануне пропавший молодой человек 2000 года рождения", — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что поиски начались еще в среду, после того, как стало известно, что мужчина отправился на море и не вернулся. По словам родственников, его вещи находились недалеко от берега.
Ранее из-за сильных ливней рекой Псезуапе в Лазаревском районе Сочи унесло два автомобиля с туристами. Двое из них погибли, один выжил, еще четверых продолжают искать спасатели в акватории Черного моря.