https://ria.ru/20220728/sobaka-1805603260.html

Упавшая в Ивановской области на женщину собака сама выпрыгнула из окна

Упавшая в Ивановской области на женщину собака сама выпрыгнула из окна - РИА Новости, 28.07.2022

Упавшая в Ивановской области на женщину собака сама выпрыгнула из окна

Полиция установила обстоятельства падения собаки на женщину из окна дома в Кинешме, криминальной подоплеки у инцидента нет - животное прыгнуло в окно третьего... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:22

2022-07-28T15:22

2022-07-28T15:31

происшествия

кинешма

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РЯЗАНЬ, 28 июл – РИА Новости. Полиция установила обстоятельства падения собаки на женщину из окна дома в Кинешме, криминальной подоплеки у инцидента нет - животное прыгнуло в окно третьего этажа само, сообщило УМВД по Ивановской области.Как ранее информировала полиция, 25 июля в Кинешме из окна пятиэтажки упала собака на стоявших рядом с домом людей - у женщины, по предварительной информации, вывих плеча, ее 14-летний сын, испугавшись, пошатнулся и задел лбом стену, получив ссадины. Собаку сотрудник полиции отвез в ветеринарный пункт, где животному диагностировали ушиб брюшной полости. Сообщалось, что жизни пса ничего не угрожает, он остался в ветлечебнице на передержку. Полиция организовала проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего, хозяина собаки и причастных к инциденту лиц.Выяснилось, что собаку хозяйка квартиры "приглядела накануне происшествия... на улице". Она пожалела голоного и грязного пса, привела его домой, чтобы отмыть и накормить."Окна в комнате были открыты настежь, рядом с подоконником стоял стул, и собака в какой-то момент по необъяснимым причинам запаниковала и прыгнула в открытое окно. Внизу как раз в этот момент проходили женщина и подросток", - уточнило УМВД.Также полиция сообщила, что пса решила забрать себе стажёр на должность дознавателя МО МВД России "Кинешемский" Анна Гиренок. Она вместе с коллегами выезжала по сообщению о происшествии и отвезла животное к ветеринарному врачу. После осмотра оказалось, что щенку около четырёх месяцев."Другие люди изъявляли желание взять его, но только на время, на передержку... И я решила, что заберу его насовсем", - цитируются в сообщении слова Гиренок.В ее доме уже живут две кошки и немецкая овчарка. "В очереди на прием к доктору сидящая рядом маленькая девочка сказала, глядя на питомца: "Похож на Джека!" Имя прижилось, и теперь Анна и супруг обустраивают всё для нового члена семьи. Они уже поставили для Джека будку и пристально наблюдают за его здоровьем", - отмечает ивановская полиция.

https://ria.ru/20220721/zhivoder-1804060577.html

https://ria.ru/20220713/zhivotnye-1802266270.html

кинешма

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кинешма