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Упавшая в Ивановской области на женщину собака сама выпрыгнула из окна - РИА Новости, 28.07.2022
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Упавшая в Ивановской области на женщину собака сама выпрыгнула из окна
Упавшая в Ивановской области на женщину собака сама выпрыгнула из окна - РИА Новости, 28.07.2022
Упавшая в Ивановской области на женщину собака сама выпрыгнула из окна
Полиция установила обстоятельства падения собаки на женщину из окна дома в Кинешме, криминальной подоплеки у инцидента нет - животное прыгнуло в окно третьего... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:22
2022-07-28T15:31
происшествия
кинешма
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РЯЗАНЬ, 28 июл – РИА Новости. Полиция установила обстоятельства падения собаки на женщину из окна дома в Кинешме, криминальной подоплеки у инцидента нет - животное прыгнуло в окно третьего этажа само, сообщило УМВД по Ивановской области.Как ранее информировала полиция, 25 июля в Кинешме из окна пятиэтажки упала собака на стоявших рядом с домом людей - у женщины, по предварительной информации, вывих плеча, ее 14-летний сын, испугавшись, пошатнулся и задел лбом стену, получив ссадины. Собаку сотрудник полиции отвез в ветеринарный пункт, где животному диагностировали ушиб брюшной полости. Сообщалось, что жизни пса ничего не угрожает, он остался в ветлечебнице на передержку. Полиция организовала проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего, хозяина собаки и причастных к инциденту лиц.Выяснилось, что собаку хозяйка квартиры "приглядела накануне происшествия... на улице". Она пожалела голоного и грязного пса, привела его домой, чтобы отмыть и накормить."Окна в комнате были открыты настежь, рядом с подоконником стоял стул, и собака в какой-то момент по необъяснимым причинам запаниковала и прыгнула в открытое окно. Внизу как раз в этот момент проходили женщина и подросток", - уточнило УМВД.Также полиция сообщила, что пса решила забрать себе стажёр на должность дознавателя МО МВД России "Кинешемский" Анна Гиренок. Она вместе с коллегами выезжала по сообщению о происшествии и отвезла животное к ветеринарному врачу. После осмотра оказалось, что щенку около четырёх месяцев."Другие люди изъявляли желание взять его, но только на время, на передержку... И я решила, что заберу его насовсем", - цитируются в сообщении слова Гиренок.В ее доме уже живут две кошки и немецкая овчарка. "В очереди на прием к доктору сидящая рядом маленькая девочка сказала, глядя на питомца: "Похож на Джека!" Имя прижилось, и теперь Анна и супруг обустраивают всё для нового члена семьи. Они уже поставили для Джека будку и пристально наблюдают за его здоровьем", - отмечает ивановская полиция.
https://ria.ru/20220721/zhivoder-1804060577.html
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происшествия, кинешма
15:22 28.07.2022 (обновлено: 15:31 28.07.2022)
 
Упавшая в Ивановской области на женщину собака сама выпрыгнула из окна

УМВД: упавшая в Ивановской области на женщину собака сама выпрыгнула с третьего этажа

© Фото : Управление МВД России по Ивановской области.В Кинешме собака выпала из окна жилого дома на женщину
В Кинешме собака выпала из окна жилого дома на женщину - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Управление МВД России по Ивановской области.
В Кинешме собака выпала из окна жилого дома на женщину. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 июл – РИА Новости. Полиция установила обстоятельства падения собаки на женщину из окна дома в Кинешме, криминальной подоплеки у инцидента нет - животное прыгнуло в окно третьего этажа само, сообщило УМВД по Ивановской области.
Как ранее информировала полиция, 25 июля в Кинешме из окна пятиэтажки упала собака на стоявших рядом с домом людей - у женщины, по предварительной информации, вывих плеча, ее 14-летний сын, испугавшись, пошатнулся и задел лбом стену, получив ссадины. Собаку сотрудник полиции отвез в ветеринарный пункт, где животному диагностировали ушиб брюшной полости. Сообщалось, что жизни пса ничего не угрожает, он остался в ветлечебнице на передержку. Полиция организовала проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего, хозяина собаки и причастных к инциденту лиц.
"В Кинешме участковые уполномоченные полиции, опросив жильцов дома, выяснили, что выпала собака из окна квартиры третьего этажа. Криминальной подоплёки у истории этой нет", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
Выяснилось, что собаку хозяйка квартиры "приглядела накануне происшествия... на улице". Она пожалела голоного и грязного пса, привела его домой, чтобы отмыть и накормить.
"Окна в комнате были открыты настежь, рядом с подоконником стоял стул, и собака в какой-то момент по необъяснимым причинам запаниковала и прыгнула в открытое окно. Внизу как раз в этот момент проходили женщина и подросток", - уточнило УМВД.
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Также полиция сообщила, что пса решила забрать себе стажёр на должность дознавателя МО МВД России "Кинешемский" Анна Гиренок. Она вместе с коллегами выезжала по сообщению о происшествии и отвезла животное к ветеринарному врачу. После осмотра оказалось, что щенку около четырёх месяцев.
"Другие люди изъявляли желание взять его, но только на время, на передержку... И я решила, что заберу его насовсем", - цитируются в сообщении слова Гиренок.
В ее доме уже живут две кошки и немецкая овчарка. "В очереди на прием к доктору сидящая рядом маленькая девочка сказала, глядя на питомца: "Похож на Джека!" Имя прижилось, и теперь Анна и супруг обустраивают всё для нового члена семьи. Они уже поставили для Джека будку и пристально наблюдают за его здоровьем", - отмечает ивановская полиция.
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