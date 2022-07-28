Рейтинг@Mail.ru
В Испании расследуют скандал с опекой над почти 90 сиротами из Донецка - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/siroty-1805626069.html
В Испании расследуют скандал с опекой над почти 90 сиротами из Донецка
В Испании расследуют скандал с опекой над почти 90 сиротами из Донецка - РИА Новости, 28.07.2022
В Испании расследуют скандал с опекой над почти 90 сиротами из Донецка
Прокуратура Испании по делам несовершеннолетних расследует ситуацию с опекой над 87 сиротами из Донецка в провинции Саламанка (автономное сообщество... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:12
2022-07-28T16:12
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ad419570a8f5e01870ba638097e1b8a8.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура Испании по делам несовершеннолетних расследует ситуацию с опекой над 87 сиротами из Донецка в провинции Саламанка (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), сообщает газета Norte de Castilla."Прокуратура расследует (ситуацию с) содержанием 87 украинских сирот в Саламанке", - пишет издание.Донецк является столицей Донецкой Народной Республики, независимость которой РФ признала в феврале. Позднее это сделали Сирия, Южная Осетия, Абхазия и КНДР.Как сообщается, воспитанники детского дома в Донецке в возрасте от 7 до 17 лет – большинство из них – инвалиды – и 17 воспитателей прибыли 1 апреля в провинцию Саламанка, где их разместили в заброшенной религиозной школе в небольшом городке.По данным издания, в страну детей доставил самолет испанского министерства обороны. Операцией руководил глава фонда Madrina Конрадо Хименес. Данный фонд взял опеку над детьми и в течение трех с половиной месяцев покрывал все расходы на их содержание. Однако позднее от волонтеров фонда начали поступать жалобы на нехватку ресурсов и "непрозрачность" в управлении средствами, полученными фондом.Жалобы волонтеров совпали по времени с объявлением фонда Madrina о том, что он "больше не будет собирать средства для детского дома". Опеку над детьми взял на себя совет по делам семьи при местном правительстве. Отмечается, что глава фонда Конрадо Хименес отказался комментировать эту ситуацию.Как сообщает газета, решение о снятии опеки над детьми с фонда Madrina было принято после инспекции центра социальными службами с целью проверки жалоб волонтеров. Снятие опеки произошло после того, как об этом была проинформирована прокуратура по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20220723/bezhentsy-1804536604.html
https://ria.ru/20220722/pedofily-1804163314.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1a24f8a68a4b0393a8cc90148b0ca09f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, испания
16:12 28.07.2022
 
В Испании расследуют скандал с опекой над почти 90 сиротами из Донецка

Norte de Castilla: в Испании расследуют ситуацию с опекой над 87 сиротами из Донецка

© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Depositphotos / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура Испании по делам несовершеннолетних расследует ситуацию с опекой над 87 сиротами из Донецка в провинции Саламанка (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), сообщает газета Norte de Castilla.
"Прокуратура расследует (ситуацию с) содержанием 87 украинских сирот в Саламанке", - пишет издание.
Донецк является столицей Донецкой Народной Республики, независимость которой РФ признала в феврале. Позднее это сделали Сирия, Южная Осетия, Абхазия и КНДР.
Как сообщается, воспитанники детского дома в Донецке в возрасте от 7 до 17 лет – большинство из них – инвалиды – и 17 воспитателей прибыли 1 апреля в провинцию Саламанка, где их разместили в заброшенной религиозной школе в небольшом городке.
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 17:25Специальная военная операция на Украине
В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
По данным издания, в страну детей доставил самолет испанского министерства обороны. Операцией руководил глава фонда Madrina Конрадо Хименес. Данный фонд взял опеку над детьми и в течение трех с половиной месяцев покрывал все расходы на их содержание. Однако позднее от волонтеров фонда начали поступать жалобы на нехватку ресурсов и "непрозрачность" в управлении средствами, полученными фондом.
Жалобы волонтеров совпали по времени с объявлением фонда Madrina о том, что он "больше не будет собирать средства для детского дома". Опеку над детьми взял на себя совет по делам семьи при местном правительстве. Отмечается, что глава фонда Конрадо Хименес отказался комментировать эту ситуацию.
Как сообщает газета, решение о снятии опеки над детьми с фонда Madrina было принято после инспекции центра социальными службами с целью проверки жалоб волонтеров. Снятие опеки произошло после того, как об этом была проинформирована прокуратура по делам несовершеннолетних.
Ребенок в машине на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 01:11Специальная военная операция на Украине
Британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом гумпомощи украинцам
 
В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаРоссияИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала