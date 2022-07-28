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В Испании расследуют скандал с опекой над почти 90 сиротами из Донецка

В Испании расследуют скандал с опекой над почти 90 сиротами из Донецка - РИА Новости, 28.07.2022

В Испании расследуют скандал с опекой над почти 90 сиротами из Донецка

Прокуратура Испании по делам несовершеннолетних расследует ситуацию с опекой над 87 сиротами из Донецка в провинции Саламанка (автономное сообщество... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:12

2022-07-28T16:12

2022-07-28T16:12

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура Испании по делам несовершеннолетних расследует ситуацию с опекой над 87 сиротами из Донецка в провинции Саламанка (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), сообщает газета Norte de Castilla."Прокуратура расследует (ситуацию с) содержанием 87 украинских сирот в Саламанке", - пишет издание.Донецк является столицей Донецкой Народной Республики, независимость которой РФ признала в феврале. Позднее это сделали Сирия, Южная Осетия, Абхазия и КНДР.Как сообщается, воспитанники детского дома в Донецке в возрасте от 7 до 17 лет – большинство из них – инвалиды – и 17 воспитателей прибыли 1 апреля в провинцию Саламанка, где их разместили в заброшенной религиозной школе в небольшом городке.По данным издания, в страну детей доставил самолет испанского министерства обороны. Операцией руководил глава фонда Madrina Конрадо Хименес. Данный фонд взял опеку над детьми и в течение трех с половиной месяцев покрывал все расходы на их содержание. Однако позднее от волонтеров фонда начали поступать жалобы на нехватку ресурсов и "непрозрачность" в управлении средствами, полученными фондом.Жалобы волонтеров совпали по времени с объявлением фонда Madrina о том, что он "больше не будет собирать средства для детского дома". Опеку над детьми взял на себя совет по делам семьи при местном правительстве. Отмечается, что глава фонда Конрадо Хименес отказался комментировать эту ситуацию.Как сообщает газета, решение о снятии опеки над детьми с фонда Madrina было принято после инспекции центра социальными службами с целью проверки жалоб волонтеров. Снятие опеки произошло после того, как об этом была проинформирована прокуратура по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220723/bezhentsy-1804536604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, испания