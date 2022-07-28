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Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства - РИА Новости, 28.07.2022
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Культура
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Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства - РИА Новости, 28.07.2022
Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад российский паспорт, заявил РИА Новости, что никогда не откажется от гражданства... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T06:00
2022-07-28T06:26
россия
культура
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад российский паспорт, заявил РИА Новости, что никогда не откажется от гражданства России.В ноябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала. Дед Сигала по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между Россией и США.
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россия, общество
06:00 28.07.2022 (обновлено: 06:26 28.07.2022)
 
Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства

Актер и кинопродюсер Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского паспорта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер, продюсер Стивен Сигал
Актер, продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер, продюсер Стивен Сигал. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад российский паспорт, заявил РИА Новости, что никогда не откажется от гражданства России.
"Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день", - сказал Сигал, не уточнив, о чем идет речь.
В ноябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала. Дед Сигала по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США.
В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между Россией и США.
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