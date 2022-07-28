https://ria.ru/20220728/sigal-1805477770.html
Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства - РИА Новости, 28.07.2022
Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад российский паспорт, заявил РИА Новости, что никогда не откажется от гражданства... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T06:00
2022-07-28T06:00
2022-07-28T06:26
россия
культура
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад российский паспорт, заявил РИА Новости, что никогда не откажется от гражданства России.В ноябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала. Дед Сигала по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между Россией и США.
https://rsport.ria.ru/20220421/monson-1784773377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество
06:00 28.07.2022 (обновлено: 06:26 28.07.2022)
Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
Актер и кинопродюсер Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского паспорта