https://ria.ru/20220728/shtrafstoyanki-1805684567.html

В Ростовской области ужесточили требования к работе штрафстоянок

В Ростовской области ужесточили требования к работе штрафстоянок - РИА Новости, 28.07.2022

В Ростовской области ужесточили требования к работе штрафстоянок

Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили закон, устанавливающий жесткие требования к работе штрафстоянок в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:35

2022-07-28T18:35

2022-07-28T18:35

ростовская область

общество

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили закон, устанавливающий жесткие требования к работе штрафстоянок в регионе, сообщает пресс-служба областного парламента."После многократных обращений наших жителей мы вместе с министерством транспорта провели мониторинг ситуации, проверили все спецстоянки, увидели, что та ситуация, которая там наблюдается, требует радикальных изменений. Поэтому новый закон, который касается этой темы, устанавливает жесткие требования к тем организациям, которые занимаются эвакуацией и хранением автомобилей", - приводятся в сообщении слова председателя заксобрания региона Александра Ищенко.Согласно документу, такая организация должна иметь в собственности или на ином законном основании специализированную стоянку. К числу основных требований к этой стоянке теперь относится наличие КПП и ограждений, системы видеонаблюдения, искусственного освещения в ночное время, а также круглосуточный режим приема задержанных транспортных средств и возврата их владельцам. Также на каждой штрафстоянке должно быть оборудовано помещение для оформления документов и оплаты в наличной и безналичной форме.Законом также предусмотрено обязательное наличие круглосуточной диспетчерской службы. В документе закрепляется норма, что для выдачи транспортного средства не требуется предоставление документа об оплате стоимости его перемещения и хранения.Также депутаты приняли закон, который освободил членов семей погибших и умерших от ранений ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога. Речь идет о собственниках автомобилей - родителях, а также о не вступивших в повторный брак супругах инвалидов и ветеранов боевых действий. Кроме этого, освобождены от транспортного налога собственники электромобилей, которые ездят исключительно на электродвигателе.

https://ria.ru/20220719/forum-1803585410.html

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общество, александр ищенко