https://ria.ru/20220728/shtraf-1805573164.html
Hotels.com оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Hotels.com оштрафовали за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 28.07.2022
Hotels.com оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей сервис Hotels.com за отказ локализовать персональные данные россиян,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:07
2022-07-28T14:07
2022-07-28T14:10
туризм
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778460293_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_f144994a8cd616ae31eae354bfce8410.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей сервис Hotels.com за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным Hotels.com, L.P. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол был составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, компании грозил штраф до 6 миллионов рублей. Роскомнадзор направил требование о локализации персональных данных, однако компания так и не сделала этого.Представитель Hotel.com в суде отметил, что 14 июля были внесены поправки в КоАП РФ, согласно которым штраф можно заменить на предупреждение, если правонарушение совершенно впервые и не несёт общественно-опасных последствий."Мы не признаем это нарушением, но если все же суд посчитает, что состав правонарушения есть, то штраф к нам не применим. Тут две альтернативы - или заменить штраф на предупреждение или прекратить производство за отсутствием состава", - заявил юрист.Он добавил, что с 1 апреля компания прекратила обработку любых данных пользователей из России.
https://ria.ru/20220728/whatsapp-1805512078.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778460293_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_68673b46c3456c2d254702ba6494deff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм
14:07 28.07.2022 (обновлено: 14:10 28.07.2022)
Hotels.com оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Hotels.com оштрафовали на миллион рублей за отказ локализовать данные россиян
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей сервис Hotels.com за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным Hotels.com, L.P. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол был составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ
, компании грозил штраф до 6 миллионов рублей. Роскомнадзор
направил требование о локализации персональных данных, однако компания так и не сделала этого.
Представитель Hotel.com в суде отметил, что 14 июля были внесены поправки в КоАП РФ, согласно которым штраф можно заменить на предупреждение, если правонарушение совершенно впервые и не несёт общественно-опасных последствий.
"Мы не признаем это нарушением, но если все же суд посчитает, что состав правонарушения есть, то штраф к нам не применим. Тут две альтернативы - или заменить штраф на предупреждение или прекратить производство за отсутствием состава", - заявил юрист.
Он добавил, что с 1 апреля компания прекратила обработку любых данных пользователей из России.