https://ria.ru/20220728/shtraf-1805573164.html

Hotels.com оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Hotels.com оштрафовали за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 28.07.2022

Hotels.com оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей сервис Hotels.com за отказ локализовать персональные данные россиян,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:07

2022-07-28T14:07

2022-07-28T14:10

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей сервис Hotels.com за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным Hotels.com, L.P. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол был составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, компании грозил штраф до 6 миллионов рублей. Роскомнадзор направил требование о локализации персональных данных, однако компания так и не сделала этого.Представитель Hotel.com в суде отметил, что 14 июля были внесены поправки в КоАП РФ, согласно которым штраф можно заменить на предупреждение, если правонарушение совершенно впервые и не несёт общественно-опасных последствий."Мы не признаем это нарушением, но если все же суд посчитает, что состав правонарушения есть, то штраф к нам не применим. Тут две альтернативы - или заменить штраф на предупреждение или прекратить производство за отсутствием состава", - заявил юрист.Он добавил, что с 1 апреля компания прекратила обработку любых данных пользователей из России.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, новости - туризм