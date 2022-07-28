https://ria.ru/20220728/shos-1805632295.html

Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС

Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС - РИА Новости, 28.07.2022

Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС

В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:21

2022-07-28T16:21

2022-07-28T18:23

сергей лавров

шос

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

узбекистан

самарканд

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ТАШКЕНТ, 28 июл — РИА Новости. В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И на полях встречи отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости, а также стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в сентябре в Самарканде.ШОС основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии.Кроме того, в 2022-м Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220724/belorussiya-1804673894.html

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Кирилл Волков

сергей лавров, шос, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), узбекистан, самарканд