https://ria.ru/20220728/shos-1805632295.html
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС - РИА Новости, 28.07.2022
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:21
2022-07-28T16:21
2022-07-28T18:23
сергей лавров
шос
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
узбекистан
самарканд
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ТАШКЕНТ, 28 июл — РИА Новости. В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И на полях встречи отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости, а также стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в сентябре в Самарканде.ШОС основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии.Кроме того, в 2022-м Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, шос, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), узбекистан, самарканд
16:21 28.07.2022 (обновлено: 18:23 28.07.2022)
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
Глава МИД Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС стран
ТАШКЕНТ, 28 июл — РИА Новости. В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу", — сказал глава МИД после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте.
В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И на полях встречи отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости, а также стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в сентябре в Самарканде
.
ШОС
основали в 2001 году Россия
, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Кроме того, в 2022-м Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.