Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/shos-1805632295.html
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС - РИА Новости, 28.07.2022
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:21
2022-07-28T18:23
сергей лавров
шос
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
узбекистан
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июл — РИА Новости. В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И на полях встречи отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости, а также стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в сентябре в Самарканде.ШОС основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии.Кроме того, в 2022-м Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20220724/belorussiya-1804673894.html
россия
узбекистан
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, шос, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), узбекистан, самарканд
16:21 28.07.2022 (обновлено: 18:23 28.07.2022)
 
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС

Глава МИД Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 28 июл — РИА Новости. В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу", — сказал глава МИД после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте.

В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И на полях встречи отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости, а также стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в сентябре в Самарканде.
ШОС основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Кроме того, в 2022-м Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 21:29
Минск надеется, что членство в ШОС откроет возможность участия в проектах
 
Сергей ЛавровШОСВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УзбекистанСамарканд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала