https://ria.ru/20220728/shengen-1805635191.html
В Польше поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам
В Польше поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 28.07.2022
В Польше поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам
Польша поддерживает предложения по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:29
2022-07-28T16:29
2022-07-28T17:08
в мире
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ВАРШАВА, 28 июл - РИА Новости. Польша поддерживает предложения по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что ведомство готовит предложения Брюсселю по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России. При этом источник в постпредстве ЕС в Москве сообщал РИА Новости, что решение об отмене выдачи виз россиянам на уровне Евросоюза не принималось."Я скажу в целом, так как не знаю подробностей предложений, о которых идет речь, что Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций. Так что такого типа действия, особенно инициированные нашими партнерами из Центральной и Восточной Европы, мы поддерживаем", - сказал Мюллер журналистам.Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости заявили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.
https://ria.ru/20220726/vizy-1804984915.html
https://ria.ru/20220726/shengen-1805035903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, урмас рейнсалу, россия, польша, восточная европа, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евросоюз, новости - туризм
16:29 28.07.2022 (обновлено: 17:08 28.07.2022)
В Польше поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам
В правительстве Польши поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам