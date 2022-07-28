https://ria.ru/20220728/shengen-1805635191.html

В Польше поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

В Польше поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 28.07.2022

В Польше поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

Польша поддерживает предложения по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:29

2022-07-28T16:29

2022-07-28T17:08

в мире

урмас рейнсалу

россия

польша

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ВАРШАВА, 28 июл - РИА Новости. Польша поддерживает предложения по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что ведомство готовит предложения Брюсселю по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам России. При этом источник в постпредстве ЕС в Москве сообщал РИА Новости, что решение об отмене выдачи виз россиянам на уровне Евросоюза не принималось."Я скажу в целом, так как не знаю подробностей предложений, о которых идет речь, что Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций. Так что такого типа действия, особенно инициированные нашими партнерами из Центральной и Восточной Европы, мы поддерживаем", - сказал Мюллер журналистам.Ранее в СМИ появилась информация, что в российском МИД не исключают сценария, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Между тем ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом в Россотрудничестве РИА Новости заявили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и ЕС.

https://ria.ru/20220726/vizy-1804984915.html

https://ria.ru/20220726/shengen-1805035903.html

россия

польша

восточная европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, урмас рейнсалу, россия, польша, восточная европа, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евросоюз, новости - туризм