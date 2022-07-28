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Глава МВД Сербии ответил "президенту" Косово на выпад против России - РИА Новости, 28.07.2022
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Глава МВД Сербии ответил "президенту" Косово на выпад против России
Глава МВД Сербии ответил "президенту" Косово на выпад против России - РИА Новости, 28.07.2022
Глава МВД Сербии ответил "президенту" Косово на выпад против России
Глава МВД Сербии Александр Вулин отверг слова президента самопровозглашенной республики Косово Вьосе Османи о том, что РФ якобы дестабилизирует Балканы "с... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:40
2022-07-28T14:40
в мире
александр вучич
альбин курти
россия
косово
сербия
нато
ми-35
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БЕЛГРАД, 28 июл – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин отверг слова президента самопровозглашенной республики Косово Вьосе Османи о том, что РФ якобы дестабилизирует Балканы "с помощью своего сателлита – Сербии"."Сербия – суверенное государство, чем Приштина не является, и решения принимает самостоятельно", - цитирует МВД Вулина."Сербия охраняет мир на Балканах, а Россия "дестабилизирует" регион настолько, насколько она бомбила нас (имеется в виду бомбардировка Югославии силами НАТО в 1999 году - ред.), настолько, насколько пыталась "отнять" часть территории Сербии, или насколько пыталась "аннулировать" Дейтонское мирное соглашение. Сербия не является частью антироссийской истерии, и это не значит, что она сателлит, но доказывает, что проводит самостоятельную политику и что она – самостоятельная и суверенная страна, как и ее президент Александр Вучич", - подчеркнул глава МВД.Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг, что власти самопровозглашенной республики Косово своими планами по запрету выданных руководством Сербии косовским сербам автомобильных номеров хотят вызвать кризис и создать проблемы в крае.По его информации, албанские власти самопровозглашенной республики Косово готовят силовую акцию против местных сербов. По его данным, власти в Приштине с 30 сентября планируют запретить въезжать в край по сербским внутренним удостоверениям личности, разрешат только с загранпаспортами, а также не позволят ездить с номерными знаками, выданными властями Сербии. Он ожидает силовой акции косовоалбанской полиции на севере края в районе 1 октября.Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29.Затем переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли временного компромисса по въезду в край с сербскими номерами, создавшего ранее напряженность. От КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края 2 октября был отозван находящийся там с 20 сентября спецназ МВД самопровозглашенной республики, местные сербы сняли блокаду трассы. У КПП дежурил контингент KFOR под эгидой НАТО. Обстановка в крае после этого обострялась еще несколько раз.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/kosovo-1803043820.html
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в мире, александр вучич, альбин курти, россия, косово, сербия, нато, ми-35, миг-29, александр вулин
14:40 28.07.2022
 
Глава МВД Сербии ответил "президенту" Косово на выпад против России

Глава МВД Сербии Вулин ответил "президенту" Косово Османи на выпад против России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 июл – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин отверг слова президента самопровозглашенной республики Косово Вьосе Османи о том, что РФ якобы дестабилизирует Балканы "с помощью своего сателлита – Сербии".
"Сербия – суверенное государство, чем Приштина не является, и решения принимает самостоятельно", - цитирует МВД Вулина.
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17 июля, 14:44В мире
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"Сербия охраняет мир на Балканах, а Россия "дестабилизирует" регион настолько, насколько она бомбила нас (имеется в виду бомбардировка Югославии силами НАТО в 1999 году - ред.), настолько, насколько пыталась "отнять" часть территории Сербии, или насколько пыталась "аннулировать" Дейтонское мирное соглашение. Сербия не является частью антироссийской истерии, и это не значит, что она сателлит, но доказывает, что проводит самостоятельную политику и что она – самостоятельная и суверенная страна, как и ее президент Александр Вучич", - подчеркнул глава МВД.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг, что власти самопровозглашенной республики Косово своими планами по запрету выданных руководством Сербии косовским сербам автомобильных номеров хотят вызвать кризис и создать проблемы в крае.
По его информации, албанские власти самопровозглашенной республики Косово готовят силовую акцию против местных сербов. По его данным, власти в Приштине с 30 сентября планируют запретить въезжать в край по сербским внутренним удостоверениям личности, разрешат только с загранпаспортами, а также не позволят ездить с номерными знаками, выданными властями Сербии. Он ожидает силовой акции косовоалбанской полиции на севере края в районе 1 октября.
Косовский "премьер" Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около 5 тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от 10 евро таксы.
Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29.
Затем переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли временного компромисса по въезду в край с сербскими номерами, создавшего ранее напряженность. От КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края 2 октября был отозван находящийся там с 20 сентября спецназ МВД самопровозглашенной республики, местные сербы сняли блокаду трассы. У КПП дежурил контингент KFOR под эгидой НАТО. Обстановка в крае после этого обострялась еще несколько раз.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 19:21
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины
 
В миреАлександр ВучичАльбин КуртиРоссияКосовоСербияНАТОМи-35МиГ-29Александр Вулин
 
 
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