https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805583230.html

Санкции действуют не так быстро, как рассчитывалось, заявил канцлер Австрии

Санкции действуют не так быстро, как рассчитывалось, заявил канцлер Австрии - РИА Новости, 28.07.2022

Санкции действуют не так быстро, как рассчитывалось, заявил канцлер Австрии

Ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как надеялись в ЕС, требуется время, заявил в четверг канцлер Австрии Карл... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:24

2022-07-28T14:24

2022-07-28T14:41

санкции в отношении россии

в мире

австрия

россия

карл нехаммер

евросоюз

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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как надеялись в ЕС, требуется время, заявил в четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер."Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись. Но это зависит от того, что российская армия и сама Российская Федерация за счет ее размеров имеет такую устойчивость, которая еще продлится", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером.Он выразил убежденность в том, что "интеллигентные" санкции против России, которые включают меры и против ее экономики, сработают. "Но требуется время", - отметил канцлер.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220727/porazhenie-1805218147.html

австрия

россия

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, австрия, россия, карл нехаммер, евросоюз