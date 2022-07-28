https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805583230.html
Санкции действуют не так быстро, как рассчитывалось, заявил канцлер Австрии
Санкции действуют не так быстро, как рассчитывалось, заявил канцлер Австрии - РИА Новости, 28.07.2022
Санкции действуют не так быстро, как рассчитывалось, заявил канцлер Австрии
Ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как надеялись в ЕС, требуется время, заявил в четверг канцлер Австрии Карл... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:24
2022-07-28T14:24
2022-07-28T14:41
санкции в отношении россии
в мире
австрия
россия
карл нехаммер
евросоюз
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как надеялись в ЕС, требуется время, заявил в четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер."Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись. Но это зависит от того, что российская армия и сама Российская Федерация за счет ее размеров имеет такую устойчивость, которая еще продлится", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером.Он выразил убежденность в том, что "интеллигентные" санкции против России, которые включают меры и против ее экономики, сработают. "Но требуется время", - отметил канцлер.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, австрия, россия, карл нехаммер, евросоюз
14:24 28.07.2022 (обновлено: 14:41 28.07.2022)
Санкции действуют не так быстро, как рассчитывалось, заявил канцлер Австрии
Канцлер Австрии Нехаммер признал, что санкции действуют не так быстро, как рассчитывалось