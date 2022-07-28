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Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций - РИА Новости, 28.07.2022
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Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций
Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций - РИА Новости, 28.07.2022
Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций
Посольство России в США призвало США принять шаги, гарантирующие исключение поставок продовольствия и удобрений из РФ из-под санкций. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:01
2022-07-28T10:01
россия
сша
африка
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство России в США призвало США принять шаги, гарантирующие исключение поставок продовольствия и удобрений из РФ из-под санкций."Обратили внимание на обвинения конгрессменов Г.Микса и М.Маккола в адрес министра иностранных дел России С.В. Лаврова в распространении в ходе турне по Африке дезинформации о непричастности нашей страны к продовольственному кризису… Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений", - говорится в сообщении посольства в Telegram.
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россия, сша, африка, в мире, санкции в отношении россии
10:01 28.07.2022
 
Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций

Посольство России призвало США вывести поставки продовольствия и удобрений из-под санкций

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство России в США призвало США принять шаги, гарантирующие исключение поставок продовольствия и удобрений из РФ из-под санкций.
"Обратили внимание на обвинения конгрессменов Г.Микса и М.Маккола в адрес министра иностранных дел России С.В. Лаврова в распространении в ходе турне по Африке дезинформации о непричастности нашей страны к продовольственному кризису… Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений", - говорится в сообщении посольства в Telegram.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:37
Меморандум по экспорту из России продовольствия будет действовать три года
 
РоссияСШААфрикаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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