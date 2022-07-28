https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805498925.html

Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций

Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций - РИА Новости, 28.07.2022

Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций

Посольство России в США призвало США принять шаги, гарантирующие исключение поставок продовольствия и удобрений из РФ из-под санкций. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:01

2022-07-28T10:01

2022-07-28T10:01

россия

сша

африка

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство России в США призвало США принять шаги, гарантирующие исключение поставок продовольствия и удобрений из РФ из-под санкций."Обратили внимание на обвинения конгрессменов Г.Микса и М.Маккола в адрес министра иностранных дел России С.В. Лаврова в распространении в ходе турне по Африке дезинформации о непричастности нашей страны к продовольственному кризису… Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений", - говорится в сообщении посольства в Telegram.

https://ria.ru/20220722/oon-1804341311.html

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сша

африка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, африка, в мире, санкции в отношении россии