https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805498925.html
Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций
Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций - РИА Новости, 28.07.2022
Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций
Посольство России в США призвало США принять шаги, гарантирующие исключение поставок продовольствия и удобрений из РФ из-под санкций. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:01
2022-07-28T10:01
2022-07-28T10:01
россия
сша
африка
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_0cd4e3234e7ab6d1624bb27174eeb404.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посольство России в США призвало США принять шаги, гарантирующие исключение поставок продовольствия и удобрений из РФ из-под санкций."Обратили внимание на обвинения конгрессменов Г.Микса и М.Маккола в адрес министра иностранных дел России С.В. Лаврова в распространении в ходе турне по Африке дезинформации о непричастности нашей страны к продовольственному кризису… Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений", - говорится в сообщении посольства в Telegram.
https://ria.ru/20220722/oon-1804341311.html
россия
сша
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_139ab3b121550c7c403c3bf0e249dac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, африка, в мире, санкции в отношении россии
Посольство России призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций
Посольство России призвало США вывести поставки продовольствия и удобрений из-под санкций