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Губернатор Подмосковья прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 28.07.2022
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https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805493545.html
Губернатор Подмосковья прокомментировал включение в список санкций Британии
Губернатор Подмосковья прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 28.07.2022
Губернатор Подмосковья прокомментировал включение в список санкций Британии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя введенные против него санкции Великобритании, назвал такие действия "ненормальной забавой": они хотят РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:32
2022-07-28T12:23
санкции в отношении россии
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя введенные против него санкции Великобритании, назвал такие действия "ненормальной забавой": они хотят сделать кому-то больно и неприятно, но скорее вредят самим себе.Ранее Британия внесла в санкционный список Воробьёва."Что касается санкций, вы знаете, опять же мне кажется, что некоторые увлеклись такой забавой совершенно ненормальной сделать кому-то неприятное, больное. Но тем самым они скорее вредят самим себе. И с точки зрения того, что происходит сегодня в Европе, мы видим, и мне кажется кармически совсем не то дело, которым нужно заниматься человеку. Но бог с ними. Наша задача все-таки делать своё дело достойно и заниматься тем, за что мы отвечаем", - сказал Воробьёв в эфире радио Sputnik.
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санкции в отношении россии, общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
09:32 28.07.2022 (обновлено: 12:23 28.07.2022)
 
Губернатор Подмосковья прокомментировал включение в список санкций Британии

Губернатор Подмосковья Воробьев назвал введение против него санкций ненормальной забавой

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя введенные против него санкции Великобритании, назвал такие действия "ненормальной забавой": они хотят сделать кому-то больно и неприятно, но скорее вредят самим себе.
Ранее Британия внесла в санкционный список Воробьёва.
"Что касается санкций, вы знаете, опять же мне кажется, что некоторые увлеклись такой забавой совершенно ненормальной сделать кому-то неприятное, больное. Но тем самым они скорее вредят самим себе. И с точки зрения того, что происходит сегодня в Европе, мы видим, и мне кажется кармически совсем не то дело, которым нужно заниматься человеку. Но бог с ними. Наша задача все-таки делать своё дело достойно и заниматься тем, за что мы отвечаем", - сказал Воробьёв в эфире радио Sputnik.
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Новости ПодмосковьяСанкции в отношении РоссииОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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