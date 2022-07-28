https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805493545.html

Губернатор Подмосковья прокомментировал включение в список санкций Британии

Губернатор Подмосковья прокомментировал включение в список санкций Британии - РИА Новости, 28.07.2022

Губернатор Подмосковья прокомментировал включение в список санкций Британии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя введенные против него санкции Великобритании, назвал такие действия "ненормальной забавой": они хотят РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:32

2022-07-28T09:32

2022-07-28T12:23

санкции в отношении россии

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

новости подмосковья

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя введенные против него санкции Великобритании, назвал такие действия "ненормальной забавой": они хотят сделать кому-то больно и неприятно, но скорее вредят самим себе.Ранее Британия внесла в санкционный список Воробьёва."Что касается санкций, вы знаете, опять же мне кажется, что некоторые увлеклись такой забавой совершенно ненормальной сделать кому-то неприятное, больное. Но тем самым они скорее вредят самим себе. И с точки зрения того, что происходит сегодня в Европе, мы видим, и мне кажется кармически совсем не то дело, которым нужно заниматься человеку. Но бог с ними. Наша задача все-таки делать своё дело достойно и заниматься тем, за что мы отвечаем", - сказал Воробьёв в эфире радио Sputnik.

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805107166.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

санкции в отношении россии, общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев