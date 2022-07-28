08:00 28.07.2022 (обновлено: 08:02 28.07.2022)
Выход найден: постсоветские страны объединяются в новом формате
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Елена Попова. Несмотря на беспрецедентное давление Запада на Россию и Белоруссию, разрыв логистических цепочек и деловых связей, торговые отношения внутри ЕАЭС только укрепляются. Постсоветские государства заметно нарастили взаимный товарооборот, а на место ушедших западных компаний приходят другие — из СНГ. В частности, американскую Coca-Cola заменила белорусская "Бела-кола", западную бытовую технику — узбекская. Как ЕАЭС справляется с кризисом — разбиралось РИА Новости.
Товарищ по санкциям
"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам", — заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В первом квартале 2022-го товарооборот между Москвой и Минском вырос на 14 процентов, превысив девять миллиардов долларов. Россия закупает продукцию сельского хозяйства, а также нефтехимию, которая пока остается в западной блокаде.
Вместо Coca-Cola в России продается белорусская "Бела-кола". Минский завод безалкогольных напитков (МЗБН), выпускавший раньше американскую газировку и сохранивший импортные технологии, с конца февраля увеличил поставки на 50 процентов. "Наши продукты гораздо качественнее российских клонов "Кока-Колы" или "Фанты", но здесь уже вопрос предпочтения", — отметил начальник отдела экспорта предприятия Михаил Синиченков.
Санкции ЕС и США подталкивают предпринимателей к тесной кооперации. Крупнейшие представители бизнеса Союзного государства подписали меморандум о расширении деловых контактов в области инноваций. Особое внимание уделят лазерным системам, что поспособствует освоению биотехнологий.
© РИА Новости / Юрий Пирогов / Перейти в фотобанкТаможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии
Таможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии
У Белоруссии с советских времен остался хороший задел в микроэлектронике — в России этим воспользуются. А казанский КамАЗ готовит проекты с Минским автомобильным заводом по беспилотным грузовикам.
"Безумные и незаконные санкции Запада подтолкнули нас к ускоренным решениям в сфере транспорта и логистики, внедрению собственных платежных систем и расчетам в национальных валютах. <…> Сложились и развиваются институты союзного бюджета и союзной собственности. За счет средств союза финансируются программы в самых различных сферах. Благодаря их выполнению развивается кооперация между предприятиями, растет конкурентоспособность совместно производимой продукции", — подчеркнул Лукашенко.
Глинозем и сахар
Казахстан — ближайший союзник и партнер Москвы. С января по апрель взаимный товарооборот достиг семи миллиардов долларов — это на шесть процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
Россия поставляет промышленное и бытовое оборудование, легковые автомобили, бульдозеры, стиральные машины, минеральное топливо и черные металлы.
С февраля возникли сложности с глиноземом, необходимым для выплавки алюминия: традиционный партнер Австралия прекратила экспорт. Помог Казахстан, увеличив за полугодие поставки вдвое — до 400 тонн.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочие завода отгружают глинозем в цехе кальцинации на Уральском алюминиевом заводе в Каменск-Уральском
Рабочие завода отгружают глинозем в цехе кальцинации на Уральском алюминиевом заводе в Каменск-Уральском
После того как Москва и Минск запретили вывоз и лицензирование сахара, производство казахстанских соков и кондитерских изделий оказалось под угрозой. В Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" сообщили, что на российский импорт приходится практически 90 процентов внутреннего потребления.
Учитывая это, Москва пошла навстречу и не продлила ограничения для ЕАЭС. "По итогам консультаций на площадке Евразийской экономической комиссии даны гарантии относительно возможности заключения контрактов и поставки после 1 сентября тех объемов сахара, которые необходимы. В частности, минсельхозами России и Казахстана согласованы повышенные плановые объемы в 168 тысяч тонн до конца года", — проинформировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
От помидоров до телевизоров
Узбекистан не входит в ЕАЭС, но сотрудничает по линии СНГ. С января по март товарооборот с Россией увеличился на 43 процента, приблизившись к двум миллиардам долларов. Экспорт фруктов и овощей вырос почти в три раза.
Важное направление — финансовое. Как известно, Запад отключил российские банки от SWIFT. Ташкент и Москва перешли на расчеты в национальных валютах.
В середине апреля узбекская делегация посетила деловую выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. Там подписали более 50 соглашений в сфере металлургии, промышленной автоматизации, машиностроения, производства компонентов, фармацевтической и медицинской промышленности.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо"
Участники международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо"
Зарубежных производителей на российском рынке бытовой электроники активно замещает узбекская Artel, сотрудничающая с Samsung и пользующаяся корейскими технологиями. Компания выпускает телевизоры, кондиционеры, холодильники, микроволновые печи и пылесосы. Группа "М.Видео-Эльдорадо" уже договорилась о поставках. По прогнозам экспертов, узбеки могут занять до пяти процентов рынка.
Еще в апреле Ташкент упростил условия для релокации бизнеса. Россиянам стало проще покупать недвижимость в Узбекистане, а для инвесторов предусмотрели трехлетние визы. Президент Шавкат Мирзиеев сообщил о планах превратить страну в региональный IT-центр, и айтишники это услышали. Местные жители подтверждают, что россиян в узбекской столице стало гораздо больше.
Время возможностей
Увеличение товарооборота — это восстановительный эффект после пандемийного спада, отмечает доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции ИПиНБ РАНХиГС Сергей Рекеда. "По результатам года ожидается спад на десять процентов по ЕАЭС — из-за прекращения поставок из недружественных стран в Россию и Белоруссию. Это некритично и сравнимо с сокращением двухлетней давности, когда разорвались логистические цепочки", — говорит он.
Основная проблема ЕАЭС — технологии. Выпали элементы, которые обеспечивали партнеры в ЕС и США. "Нынешние условия подтолкнули к формированию инструментов, способствующих именно промышленному сотрудничеству. И это очень мощный плюс для экономик в среднесрочной перспективе. Быстро не заработает, но рынок ЕАЭС очистили под то, чтобы на этом поле росли уже наши промышленные цветы", — рассуждает эксперт.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФонтаны на площади Ала-Тоо перед зданием Агропрома в Бишкеке
Фонтаны на площади Ала-Тоо перед зданием Агропрома в Бишкеке
К тому же надо учесть сотрудничество с БРИКС. Если раньше взаимодействие носило декларативный характер, то теперь действительно развивается. "Конгломерат стран способен вести переговоры с более выгодных позиций, чем поодиночке", — уточняет Рекеда.
Беспошлинная торговля в ЕАЭС обеспечивает социально-экономическую стабильность в Центральной Евразии, указывает политолог Денис Бердаков. "Товарные потоки меняются: в Россию и Белоруссию больше заходят через Казахстан, Киргизию и частично Армению. В Бишкек поехали российские туристы, там теперь стопроцентная занятость курортного сектора", — добавляет он.
Эксперты сходятся во мнении, что главное преимущество экономического союза — продовольственная безопасность. Казахстан дает зерно, Россия — мясо, из Центральной Азии идут фрукты и овощи. Действуя сообща, страны ЕАЭС сохраняют привычный уровень жизни граждан.