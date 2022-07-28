11:23 28.07.2022 (обновлено: 11:39 28.07.2022)
Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
Зеленский в День Крещения назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.
Тема Киевской Руси звучит в заявлениях Зеленского не впервые. В прошлом году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.
Тогда это заявление последовало за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы – это один народ. Путин отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского про исключительное право Украины пошутил, что украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.
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