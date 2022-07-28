https://ria.ru/20220728/rus-1805515750.html

Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси - РИА Новости, 28.07.2022

Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:23

2022-07-28T11:23

2022-07-28T11:39

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси."Суверенное, независимое государство. Оно берет начало как минимум полторы тысячи лет назад со времен официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси", - сказал Зеленский.Тема Киевской Руси звучит в заявлениях Зеленского не впервые. В прошлом году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.Тогда это заявление последовало за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы – это один народ. Путин отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского про исключительное право Украины пошутил, что украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800159374.html

https://ria.ru/20220615/nenavist-1795295703.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир зеленский