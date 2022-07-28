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Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси - РИА Новости, 28.07.2022
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Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси - РИА Новости, 28.07.2022
Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:23
2022-07-28T11:39
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси."Суверенное, независимое государство. Оно берет начало как минимум полторы тысячи лет назад со времен официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси", - сказал Зеленский.Тема Киевской Руси звучит в заявлениях Зеленского не впервые. В прошлом году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.Тогда это заявление последовало за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы – это один народ. Путин отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского про исключительное право Украины пошутил, что украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800159374.html
https://ria.ru/20220615/nenavist-1795295703.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
11:23 28.07.2022 (обновлено: 11:39 28.07.2022)
 
Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

Зеленский в День Крещения назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.
"Суверенное, независимое государство. Оно берет начало как минимум полторы тысячи лет назад со времен официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси", - сказал Зеленский.
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Тема Киевской Руси звучит в заявлениях Зеленского не впервые. В прошлом году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.
Тогда это заявление последовало за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы – это один народ. Путин отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского про исключительное право Украины пошутил, что украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.
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Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому"Все, что имеет в корне слово "Россия", — это кристальное, тотальное и доказанное зло", "русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины", "Россия крадет чужую историю — это факт". Украинские политики годами пропагандировали ненависть ко всему русскому. Русофобия особенно активно и системно взращивалась последние восемь лет.
 
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