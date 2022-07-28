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Паром из Румынии в Болгарию через Дунай временно прекратил работу - РИА Новости, 28.07.2022
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Паром из Румынии в Болгарию через Дунай временно прекратил работу
Паром из Румынии в Болгарию через Дунай временно прекратил работу - РИА Новости, 28.07.2022
Паром из Румынии в Болгарию через Дунай временно прекратил работу
Паром, соединяющий Румынию и Болгарию возле румынского города Бекет, временно приостановил работу из-за засухи и падения скорости потока Дуная, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:40
2022-07-28T09:40
в мире
дунай (река)
румыния
болгария
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Паром, соединяющий Румынию и Болгарию возле румынского города Бекет, временно приостановил работу из-за засухи и падения скорости потока Дуная, сообщает телеканал Digi 24."Паром, соединяющий Румынию и Болгарию в Бекете, остановился у берега из-за засухи. Скорость потока Дуная составляет всего 1950 кубометров в секунду, что более чем на 200 кубометров меньше, чем понадобилось бы кораблю для обеспечения переброски", - сообщает телеканал.Теперь водителям, которые хотели пересечь там границу, приходится делать объезд до 100 километров только по румынской территории. Обычно через паром в Букете ежедневно проезжало около 300 грузовиков и несколько десятков автомобилей.Паром уже останавливал свою работу по той же причине пять лет назад, тогда его работа была заблокирована на неделю. Сейчас прогнозы совсем не оптимистичны. Специалисты объявили, что следующий месяц будет таким же засушливым, как июль, а уровень Дуная продолжит падать.
https://ria.ru/20220722/rumyniya-1804258401.html
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в мире, дунай (река), румыния, болгария
09:40 28.07.2022
 
Паром из Румынии в Болгарию через Дунай временно прекратил работу

Паром из Румынии в Болгарию через Дунай прекратил работу из-за засухи

© Pixabay / falcoРека Дунай в Белграде
Река Дунай в Белграде - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Pixabay / falco
Река Дунай в Белграде. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Паром, соединяющий Румынию и Болгарию возле румынского города Бекет, временно приостановил работу из-за засухи и падения скорости потока Дуная, сообщает телеканал Digi 24.
"Паром, соединяющий Румынию и Болгарию в Бекете, остановился у берега из-за засухи. Скорость потока Дуная составляет всего 1950 кубометров в секунду, что более чем на 200 кубометров меньше, чем понадобилось бы кораблю для обеспечения переброски", - сообщает телеканал.
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Больше 70 тысяч гектаров сельхозугодий в Румынии пострадали из-за засухи
Теперь водителям, которые хотели пересечь там границу, приходится делать объезд до 100 километров только по румынской территории. Обычно через паром в Букете ежедневно проезжало около 300 грузовиков и несколько десятков автомобилей.
Паром уже останавливал свою работу по той же причине пять лет назад, тогда его работа была заблокирована на неделю. Сейчас прогнозы совсем не оптимистичны. Специалисты объявили, что следующий месяц будет таким же засушливым, как июль, а уровень Дуная продолжит падать.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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