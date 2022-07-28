13:09 28.07.2022 (обновлено: 18:14 28.07.2022)
Сенат США призвал включить Россию в список стран — спонсоров терроризма
Сенат США принял резолюцию с призывом объявить Россию страной — спонсором терроризма
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание сената США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание сената США. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенат США в среду принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания России конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством — спонсором терроризма "пропагандистским ходом", Россия не оставит такие меры без ответа.
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"Принято/согласовано в сенате: резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", — сообщается на сайте американского конгресса. В частности, в документе правительство России обвиняется в якобы осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года "сепаратистов" в Донбассе и так далее.
Согласно данным, представленным на сайте конгресса, резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая. В документе утверждается, что сенат США "рассматривает действия правительства РФ, (совершенные. — Прим. ред.) по указанию президента РФ Владимира Путина, как спонсирование террористических актов". Также резолюция призывает госсекретаря США включить Россию в список государств — спонсоров терроризма.
При этом в документе указывается, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооруженных сил США в военные действия". Как отмечает газета The New York Times, резолюция "не является обязательной к исполнению".
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства — спонсора терроризма", но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом. Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.