https://ria.ru/20220728/roskosmos-1805580147.html

Путин предложил Совбезу обсудить работу "Роскосмоса"

Путин предложил Совбезу обсудить работу "Роскосмоса" - РИА Новости, 28.07.2022

Путин предложил Совбезу обсудить работу "Роскосмоса"

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить работу Роскосмоса. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:17

2022-07-28T14:17

2022-07-28T14:29

роскосмос

политика

россия

николай патрушев

владимир путин

совет безопасности рф

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить работу Роскосмоса."Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в Роскосмосе. И в этой связи хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы Роскосмоса, его отдельные направления", - сказал Путин. С докладом выступил секретарь Совбеза Николай Патрушев.На совещании отсутствовал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев: он находится в Карелии, там он проведет совещание по вопросам безопасности в связи с планами Швеции и Финляндии вступить в НАТО.Новым главой Роскосмоса назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.

https://ria.ru/20220726/mks-1805204791.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

роскосмос, политика, россия, николай патрушев, владимир путин, совет безопасности рф, юрий борисов (вице-премьер)