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Путин предложил Совбезу обсудить работу "Роскосмоса" - РИА Новости, 28.07.2022
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Путин предложил Совбезу обсудить работу "Роскосмоса"
Путин предложил Совбезу обсудить работу "Роскосмоса" - РИА Новости, 28.07.2022
Путин предложил Совбезу обсудить работу "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить работу Роскосмоса. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:17
2022-07-28T14:29
роскосмос
политика
россия
николай патрушев
владимир путин
совет безопасности рф
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить работу Роскосмоса."Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в Роскосмосе. И в этой связи хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы Роскосмоса, его отдельные направления", - сказал Путин. С докладом выступил секретарь Совбеза Николай Патрушев.На совещании отсутствовал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев: он находится в Карелии, там он проведет совещание по вопросам безопасности в связи с планами Швеции и Финляндии вступить в НАТО.Новым главой Роскосмоса назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.
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роскосмос, политика, россия, николай патрушев, владимир путин, совет безопасности рф, юрий борисов (вице-премьер)
14:17 28.07.2022 (обновлено: 14:29 28.07.2022)
 
Путин предложил Совбезу обсудить работу "Роскосмоса"

Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить работу "Роскосмоса"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить работу Роскосмоса.
"Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в Роскосмосе. И в этой связи хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы Роскосмоса, его отдельные направления", - сказал Путин. С докладом выступил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
На совещании отсутствовал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев: он находится в Карелии, там он проведет совещание по вопросам безопасности в связи с планами Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
Новым главой Роскосмоса назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.
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РоскосмосПолитикаРоссияНиколай ПатрушевВладимир ПутинСовет Безопасности РФЮрий Борисов (вице-премьер)
 
 
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