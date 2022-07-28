14:17 28.07.2022 (обновлено: 14:29 28.07.2022)
Путин предложил Совбезу обсудить работу "Роскосмоса"
Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить работу "Роскосмоса"
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить работу Роскосмоса.
"Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в Роскосмосе. И в этой связи хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы Роскосмоса, его отдельные направления", - сказал Путин. С докладом выступил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
На совещании отсутствовал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев: он находится в Карелии, там он проведет совещание по вопросам безопасности в связи с планами Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
Новым главой Роскосмоса назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.
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