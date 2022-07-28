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Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин - РИА Новости, 28.07.2022
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Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин
Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин - РИА Новости, 28.07.2022
Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин
Кремль своевременно проинформирует, какой пост займет экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:33
2022-07-28T13:33
политика
дмитрий рогозин
дмитрий песков
россия
юрий борисов (вице-премьер)
роскосмос
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, какой пост займет экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы вас проинформируем, когда это произойдет", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, в какой сфере Рогозин может получить кадровое предложение.На посту главы госкорпорации Рогозина сменил Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера.
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политика, дмитрий рогозин, дмитрий песков, россия, юрий борисов (вице-премьер), роскосмос
13:33 28.07.2022
 
Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин

Песков: Кремль своевременно проинформирует, в какой сфере будет работать Рогозин

© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, какой пост займет экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы вас проинформируем, когда это произойдет", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, в какой сфере Рогозин может получить кадровое предложение.
На посту главы госкорпорации Рогозина сменил Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера.
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
19 июля, 14:12
Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"
 
ПолитикаДмитрий РогозинДмитрий ПесковРоссияЮрий Борисов (вице-премьер)Роскосмос
 
 
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