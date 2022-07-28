https://ria.ru/20220728/rogozin-1805557481.html

Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин

Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин - РИА Новости, 28.07.2022

Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин

Кремль своевременно проинформирует, какой пост займет экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:33

2022-07-28T13:33

2022-07-28T13:33

политика

дмитрий рогозин

дмитрий песков

россия

юрий борисов (вице-премьер)

роскосмос

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, какой пост займет экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы вас проинформируем, когда это произойдет", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, в какой сфере Рогозин может получить кадровое предложение.На посту главы госкорпорации Рогозина сменил Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера.

https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html

россия

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Владимир Лаврентьев

политика, дмитрий рогозин, дмитрий песков, россия, юрий борисов (вице-премьер), роскосмос