https://ria.ru/20220728/rogozin-1805557481.html
Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин
Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин - РИА Новости, 28.07.2022
Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин
Кремль своевременно проинформирует, какой пост займет экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:33
2022-07-28T13:33
2022-07-28T13:33
политика
дмитрий рогозин
дмитрий песков
россия
юрий борисов (вице-премьер)
роскосмос
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, какой пост займет экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы вас проинформируем, когда это произойдет", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, в какой сфере Рогозин может получить кадровое предложение.На посту главы госкорпорации Рогозина сменил Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера.
https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий рогозин, дмитрий песков, россия, юрий борисов (вице-премьер), роскосмос
Песков пообещал проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин
Песков: Кремль своевременно проинформирует, в какой сфере будет работать Рогозин