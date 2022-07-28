https://ria.ru/20220728/retsessiya-1805651347.html

Республиканцы в США заговорили о рецессии в экономике страны

Республиканцы в США заговорили о рецессии в экономике страны - РИА Новости, 28.07.2022

Республиканцы в США заговорили о рецессии в экономике страны

Республиканцы из палаты представителей США заговорили о рецессии в экономике после публикации данных о снижении ВВП страны второй квартал подряд. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:10

2022-07-28T17:10

2022-07-28T17:10

сша

экономика

министерство торговли сша

в мире

республиканская партия сша

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей США заговорили о рецессии в экономике после публикации данных о снижении ВВП страны второй квартал подряд."Рецессия", - написал член палаты Джим Джордан в Twitter.Коллега по партии Верн Бучанан пошел дальше в оценке и назвал действия нынешней администрации "безумием". "Определение безумия? Делать одно и то же снова и снова, ожидая различных результатов. Мы входим в рецессию, а демократы пытаются потратить сотни миллиардов долларов на приоритеты "зеленой сделки" и поднять налоги для американцев, создающих рабочие места", - написал он в сети микроблогов.Еще один представитель Бадди Картер также написал в соцсети: "друзья, мы в состоянии рецессии".Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).

https://ria.ru/20220728/banan-1805620726.html

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сша, экономика, министерство торговли сша, в мире, республиканская партия сша