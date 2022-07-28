https://ria.ru/20220728/raskol-1805474222.html

СМИ: Украина расколола Восточную и Западную Германию

СМИ: Украина расколола Восточную и Западную Германию - РИА Новости, 28.07.2022

СМИ: Украина расколола Восточную и Западную Германию

Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T03:50

2022-07-28T03:50

2022-07-28T03:50

в мире

украина

германия

вооруженные силы украины

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам, пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.Как отмечает издание, опросы последних нескольких месяцев демонстрируют, что в вопросе кризиса на Украине жители востока и запада Германии "приходят к очень разным оценкам". Так, по данным Forsa, на востоке страны значительно больше респондентов (34%) считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. На западе Германии этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель.При этом самые большие различия между востоком и западом проявляются в вопросе поставок оружия, указывает Der Tagesspiegel. Во всех опросах с начала мая от 54% до 61% западных немцев выступали за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, в то время как среди граждан с востока страны подобные шаги поддерживают в среднем 32%.Таким образом, разница между теми, кто считает поддержку Украины со стороны Берлина чрезмерной, на востоке и западе страны в среднем составляет уже 16 процентных пунктов, а разница во взглядах на поставки оружия Киеву в среднем составляет даже 26%, констатирует издание.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО занимаются поставками боевой техники Украине. В июне на сайте кабмина ФРГ были опубликованы списки поставленных вооружений Украине, а также тех вооружений, которые планируется передать Украине, в частности, это 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T, 54 БМП M113, которые будут поставлены из Дании при финансировании Германии.Россия из-за поставок вооружений Киеву ранее направила ноту странам НАТО. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для ВСУ будут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса "играют с огнем".

https://ria.ru/20220727/ukraina-1805368755.html

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804815588.html

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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, нато, сергей лавров