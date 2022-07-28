https://ria.ru/20220728/rakety-1805714882.html

В США заявили, что у ВСУ могут скоро закончиться запасы ракет к HIMARS

В США заявили, что у ВСУ могут скоро закончиться запасы ракет к HIMARS - РИА Новости, 28.07.2022

В США заявили, что у ВСУ могут скоро закончиться запасы ракет к HIMARS

В случае поставок Украине дополнительных американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запасы ракет к ним могут закончиться уже через четыре... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:40

2022-07-28T20:40

2022-07-28T20:40

в мире

украина

сша

нато

джо байден

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В случае поставок Украине дополнительных американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запасы ракет к ним могут закончиться уже через четыре месяца. Об этом в интервью изданию The Drive заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.По словам военного, Киеву, который ранее запросил сто таких установок у Вашингтона, стоит беспокоиться не о числе приобретенных машин, а о количестве снарядов к ним."Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, интенсивность использования не будет проблемой в ближайшей перспективе. Когда вы начинаете получать больше (установок. — Прим. ред.) <…> я думаю, что к четвертому месяцу (боеприпасы. — Прим. ред.) могут у вас просто исчерпаться", — заявил он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805366167.html

https://ria.ru/20220725/vsu-1804841805.html

украина

сша

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, сша, нато, джо байден