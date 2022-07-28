Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что у ВСУ могут скоро закончиться запасы ракет к HIMARS - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/rakety-1805714882.html
В США заявили, что у ВСУ могут скоро закончиться запасы ракет к HIMARS
В США заявили, что у ВСУ могут скоро закончиться запасы ракет к HIMARS - РИА Новости, 28.07.2022
В США заявили, что у ВСУ могут скоро закончиться запасы ракет к HIMARS
В случае поставок Украине дополнительных американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запасы ракет к ним могут закончиться уже через четыре... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:40
2022-07-28T20:40
в мире
украина
сша
нато
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdfb37a787ce84460d2b96cd7932545.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В случае поставок Украине дополнительных американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запасы ракет к ним могут закончиться уже через четыре месяца. Об этом в интервью изданию The Drive заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.По словам военного, Киеву, который ранее запросил сто таких установок у Вашингтона, стоит беспокоиться не о числе приобретенных машин, а о количестве снарядов к ним."Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, интенсивность использования не будет проблемой в ближайшей перспективе. Когда вы начинаете получать больше (установок. — Прим. ред.) &lt;…&gt; я думаю, что к четвертому месяцу (боеприпасы. — Прим. ред.) могут у вас просто исчерпаться", — заявил он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805366167.html
https://ria.ru/20220725/vsu-1804841805.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8533a342c25eb9433178d1a83a2fbcd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, нато, джо байден
20:40 28.07.2022
 
В США заявили, что у ВСУ могут скоро закончиться запасы ракет к HIMARS

Полковник ВС США Канчиан: запасы ракет для РСЗО HIMARS на Украине могут скоро закончиться

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В случае поставок Украине дополнительных американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запасы ракет к ним могут закончиться уже через четыре месяца. Об этом в интервью изданию The Drive заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
По словам военного, Киеву, который ранее запросил сто таких установок у Вашингтона, стоит беспокоиться не о числе приобретенных машин, а о количестве снарядов к ним.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 16:13
Американский офицер заявил, что Запад перестанет вооружать Украину осенью
"Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, интенсивность использования не будет проблемой в ближайшей перспективе. Когда вы начинаете получать больше (установок. — Прим. ред.) <…> я думаю, что к четвертому месяцу (боеприпасы. — Прим. ред.) могут у вас просто исчерпаться", — заявил он.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 17:30
Американский офицер предупредил о коллапсе ВСУ из-за огромных потерь
 
В миреУкраинаСШАНАТОДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала