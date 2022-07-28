В США заявили, что у ВСУ могут скоро закончиться запасы ракет к HIMARS
Полковник ВС США Канчиан: запасы ракет для РСЗО HIMARS на Украине могут скоро закончиться
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В случае поставок Украине дополнительных американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запасы ракет к ним могут закончиться уже через четыре месяца. Об этом в интервью изданию The Drive заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
По словам военного, Киеву, который ранее запросил сто таких установок у Вашингтона, стоит беспокоиться не о числе приобретенных машин, а о количестве снарядов к ним.
"Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, интенсивность использования не будет проблемой в ближайшей перспективе. Когда вы начинаете получать больше (установок. — Прим. ред.) <…> я думаю, что к четвертому месяцу (боеприпасы. — Прим. ред.) могут у вас просто исчерпаться", — заявил он.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.