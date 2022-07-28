https://ria.ru/20220728/putin-1805541701.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.07.2022

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:51

2022-07-28T12:51

2022-07-28T13:15

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и далее проведет день в различных служебных встречах", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220727/putin-1805346943.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков