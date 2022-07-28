https://ria.ru/20220728/putin-1805541701.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.07.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:51
2022-07-28T12:51
2022-07-28T13:15
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и далее проведет день в различных служебных встречах", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220727/putin-1805346943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
12:51 28.07.2022 (обновлено: 13:15 28.07.2022)
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза