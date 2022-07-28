Рейтинг@Mail.ru
В Гильдии киноведов осудили показ фильмов без согласия правообладателя - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220728/prokat-1805584806.html
В Гильдии киноведов осудили показ фильмов без согласия правообладателя
В Гильдии киноведов осудили показ фильмов без согласия правообладателя - РИА Новости, 28.07.2022
В Гильдии киноведов осудили показ фильмов без согласия правообладателя
В Гильдии киноведов и кинокритиков России осудили показ фильмов без согласия правообладателей. Мнением с РИА Новости поделился член правления организации Давид... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:59
2022-07-28T17:00
культура
новости культуры
султан хамзаев
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Гильдии киноведов и кинокритиков России осудили показ фильмов без согласия правообладателей. Мнением с РИА Новости поделился член правления организации Давид Шнейдеров."Еще в известной речи "Нагорная проповедь" сказано: "Не укради"… Мы рискуем навсегда испортить отношения с голливудскими студиями, и даже если вдруг все закончится нормально, то нам будут сливать полный отстой", — сказал Шнейдеров РИА Новости.Также кинокритик добавил, что фильмы для показа в кинотеатрах распространяют на носителе DCP. У него индивидуальный код страны, для которой картина предназначена. При появлении этой ленты в кинотеатрах другого государства, правообладатель может не только изменить код, но и вовсе отказаться от распространения последующих фильмов на этой территории."DCP с фильмами навряд ли нам кто-то передаст, потому что это чревато, а воспроизводить с Blu-Ray на огромных экранах – это дикая потеря качества, проще посмотреть дома на компьютере… Для российского кино, как для производителя, это ничего не изменит, потому что люди не пойдут смотреть фильм в плохом качестве", — добавил Шнейдеров.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минкультуры предложение о разрешении показа в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями. Также было предложено завести правообладателям в РФ счета для последующего получения процента с показа.
https://ria.ru/20220728/kino-1805473774.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5d4bac4797175901b31d9c873f233238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, султан хамзаев, кино и сериалы
16:59 28.07.2022 (обновлено: 17:00 28.07.2022)
 
В Гильдии киноведов осудили показ фильмов без согласия правообладателя

Критик Шнейдеров перечислил риски показа зарубежных фильмов без согласия правообладателей

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Гильдии киноведов и кинокритиков России осудили показ фильмов без согласия правообладателей. Мнением с РИА Новости поделился член правления организации Давид Шнейдеров.
"Еще в известной речи "Нагорная проповедь" сказано: "Не укради"… Мы рискуем навсегда испортить отношения с голливудскими студиями, и даже если вдруг все закончится нормально, то нам будут сливать полный отстой", — сказал Шнейдеров РИА Новости.
Также кинокритик добавил, что фильмы для показа в кинотеатрах распространяют на носителе DCP. У него индивидуальный код страны, для которой картина предназначена. При появлении этой ленты в кинотеатрах другого государства, правообладатель может не только изменить код, но и вовсе отказаться от распространения последующих фильмов на этой территории.
"DCP с фильмами навряд ли нам кто-то передаст, потому что это чревато, а воспроизводить с Blu-Ray на огромных экранах – это дикая потеря качества, проще посмотреть дома на компьютере… Для российского кино, как для производителя, это ничего не изменит, потому что люди не пойдут смотреть фильм в плохом качестве", — добавил Шнейдеров.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минкультуры предложение о разрешении показа в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями. Также было предложено завести правообладателям в РФ счета для последующего получения процента с показа.
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 03:13Культура
В Госдуме предложили разрешить параллельный импорт западных фильмов
 
КультураНовости культурыСултан ХамзаевКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала