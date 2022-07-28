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В Гильдии киноведов осудили показ фильмов без согласия правообладателя
В Гильдии киноведов осудили показ фильмов без согласия правообладателя - РИА Новости, 28.07.2022
В Гильдии киноведов осудили показ фильмов без согласия правообладателя
В Гильдии киноведов и кинокритиков России осудили показ фильмов без согласия правообладателей. Мнением с РИА Новости поделился член правления организации Давид... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:59
2022-07-28T16:59
2022-07-28T17:00
культура
новости культуры
султан хамзаев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Гильдии киноведов и кинокритиков России осудили показ фильмов без согласия правообладателей. Мнением с РИА Новости поделился член правления организации Давид Шнейдеров."Еще в известной речи "Нагорная проповедь" сказано: "Не укради"… Мы рискуем навсегда испортить отношения с голливудскими студиями, и даже если вдруг все закончится нормально, то нам будут сливать полный отстой", — сказал Шнейдеров РИА Новости.Также кинокритик добавил, что фильмы для показа в кинотеатрах распространяют на носителе DCP. У него индивидуальный код страны, для которой картина предназначена. При появлении этой ленты в кинотеатрах другого государства, правообладатель может не только изменить код, но и вовсе отказаться от распространения последующих фильмов на этой территории."DCP с фильмами навряд ли нам кто-то передаст, потому что это чревато, а воспроизводить с Blu-Ray на огромных экранах – это дикая потеря качества, проще посмотреть дома на компьютере… Для российского кино, как для производителя, это ничего не изменит, потому что люди не пойдут смотреть фильм в плохом качестве", — добавил Шнейдеров.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минкультуры предложение о разрешении показа в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями. Также было предложено завести правообладателям в РФ счета для последующего получения процента с показа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, султан хамзаев, кино и сериалы
16:59 28.07.2022 (обновлено: 17:00 28.07.2022)
В Гильдии киноведов осудили показ фильмов без согласия правообладателя
Критик Шнейдеров перечислил риски показа зарубежных фильмов без согласия правообладателей
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Гильдии киноведов и кинокритиков России осудили показ фильмов без согласия правообладателей. Мнением с РИА Новости поделился член правления организации Давид Шнейдеров.
"Еще в известной речи "Нагорная проповедь" сказано: "Не укради"… Мы рискуем навсегда испортить отношения с голливудскими студиями, и даже если вдруг все закончится нормально, то нам будут сливать полный отстой", — сказал Шнейдеров РИА Новости.
Также кинокритик добавил, что фильмы для показа в кинотеатрах распространяют на носителе DCP. У него индивидуальный код страны, для которой картина предназначена. При появлении этой ленты в кинотеатрах другого государства, правообладатель может не только изменить код, но и вовсе отказаться от распространения последующих фильмов на этой территории.
"DCP с фильмами навряд ли нам кто-то передаст, потому что это чревато, а воспроизводить с Blu-Ray на огромных экранах – это дикая потеря качества, проще посмотреть дома на компьютере… Для российского кино, как для производителя, это ничего не изменит, потому что люди не пойдут смотреть фильм в плохом качестве", — добавил Шнейдеров.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минкультуры предложение о разрешении показа в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями. Также было предложено завести правообладателям в РФ счета для последующего получения процента с показа.