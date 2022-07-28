https://ria.ru/20220728/prodovolstvie-1805668424.html

ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц

ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц - РИА Новости, 28.07.2022

ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц

ООН рассчитывает довести объем экспорта украинского продовольствия из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" до 5 миллионов тонн в месяц, заявил на... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:46

2022-07-28T17:46

2022-07-28T18:08

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ООН, 28 июл – РИА Новости. ООН рассчитывает довести объем экспорта украинского продовольствия из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" до 5 миллионов тонн в месяц, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."Мы хотели бы довести до довоенных уровней экспорта из этих портов (Одесса, Черноморск, Южный – ред.) - грубо говоря, 5 миллионов тонн в месяц. Мы хотели бы двигаться к этой цели, как можно скорее", - сказал Гриффитс.

https://ria.ru/20220728/pshenitsa-1805476830.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, в мире, цены на нефть, украина, ситуация в днр и лнр