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ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц
ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц - РИА Новости, 28.07.2022
ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц
ООН рассчитывает довести объем экспорта украинского продовольствия из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" до 5 миллионов тонн в месяц, заявил на... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:46
2022-07-28T17:46
2022-07-28T18:08
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ООН, 28 июл – РИА Новости. ООН рассчитывает довести объем экспорта украинского продовольствия из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" до 5 миллионов тонн в месяц, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."Мы хотели бы довести до довоенных уровней экспорта из этих портов (Одесса, Черноморск, Южный – ред.) - грубо говоря, 5 миллионов тонн в месяц. Мы хотели бы двигаться к этой цели, как можно скорее", - сказал Гриффитс.
https://ria.ru/20220728/pshenitsa-1805476830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, цены на нефть, украина, ситуация в днр и лнр
17:46 28.07.2022 (обновлено: 18:08 28.07.2022)
ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц
ООН хочет довести вывоз продовольствия с Украины по сделке до пяти миллионов тонн в месяц