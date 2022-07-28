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ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц - РИА Новости, 28.07.2022
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ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц
ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц - РИА Новости, 28.07.2022
ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц
ООН рассчитывает довести объем экспорта украинского продовольствия из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" до 5 миллионов тонн в месяц, заявил на... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:46
2022-07-28T18:08
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цены на нефть
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ООН, 28 июл – РИА Новости. ООН рассчитывает довести объем экспорта украинского продовольствия из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" до 5 миллионов тонн в месяц, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."Мы хотели бы довести до довоенных уровней экспорта из этих портов (Одесса, Черноморск, Южный – ред.) - грубо говоря, 5 миллионов тонн в месяц. Мы хотели бы двигаться к этой цели, как можно скорее", - сказал Гриффитс.
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оон, в мире, цены на нефть, украина, ситуация в днр и лнр
17:46 28.07.2022 (обновлено: 18:08 28.07.2022)
 
ООН хочет довести вывоз продуктов с Украины до пяти миллионов тонн в месяц

ООН хочет довести вывоз продовольствия с Украины по сделке до пяти миллионов тонн в месяц

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 июл – РИА Новости. ООН рассчитывает довести объем экспорта украинского продовольствия из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" до 5 миллионов тонн в месяц, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Мы хотели бы довести до довоенных уровней экспорта из этих портов (Одесса, Черноморск, Южный – ред.) - грубо говоря, 5 миллионов тонн в месяц. Мы хотели бы двигаться к этой цели, как можно скорее", - сказал Гриффитс.
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