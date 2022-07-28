https://ria.ru/20220728/prigozhin-1805733993.html

Госдеп предложил до десяти миллионов долларов за информацию о Пригожине

Госдеп предложил до десяти миллионов долларов за информацию о Пригожине - РИА Новости, 28.07.2022

Госдеп предложил до десяти миллионов долларов за информацию о Пригожине

Госдепартамент предложил до 10 миллионов долларов награды за информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине, связанных с ним юридических и физических РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T23:10

2022-07-28T23:10

2022-07-28T23:10

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сша

россия

государственный департамент сша

федеральное бюро расследований сша

хиллари клинтон

евгений пригожин

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Госдепартамент предложил до 10 миллионов долларов награды за информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине, связанных с ним юридических и физических лицах, обвинив их во "вмешательстве" в выборы в США.Госдепартамент перечислил 12 интересующих его физических и девять юридических лиц.Ранее ФБР США публиковало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке был и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. В принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" это объявление называли политизированным.В сентябре 2021 года в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина, сообщал "Конкорд".Пригожин также обращался в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся у них документы о нем и заявлял, что у ФБР нет доказательств его вины, отмечали в "Конкорде". Компания сообщала, что юристы Пригожина намерены через суд добиваться от ФБР документов о нем в случае отказа их предоставить.

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784757778.html

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в мире, сша, россия, государственный департамент сша, федеральное бюро расследований сша, хиллари клинтон, евгений пригожин