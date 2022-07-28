Госдеп предложил до десяти миллионов долларов за информацию о Пригожине
Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о российском бизнесмене Пригожине
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Госдепартамент предложил до 10 миллионов долларов награды за информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине, связанных с ним юридических и физических лицах, обвинив их во "вмешательстве" в выборы в США.
"Госдепартамент ищет информацию об Агентстве интернет-исследований, Евгении Викторовиче Пригожине, связанных российских структурах и соратниках за их участие во вмешательстве в американские выборы", - говорится в пресс-релизе.
Госдепартамент перечислил 12 интересующих его физических и девять юридических лиц.
Ранее ФБР США публиковало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке был и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. В принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" это объявление называли политизированным.
В сентябре 2021 года в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина, сообщал "Конкорд".
Пригожин также обращался в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся у них документы о нем и заявлял, что у ФБР нет доказательств его вины, отмечали в "Конкорде". Компания сообщала, что юристы Пригожина намерены через суд добиваться от ФБР документов о нем в случае отказа их предоставить.
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