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Суд вынес приговор директору парка львов "Тайган"
Суд вынес приговор директору парка львов "Тайган" - РИА Новости, 28.07.2022
Суд вынес приговор директору парка львов "Тайган"
Белогорский районный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора одного из парков полуострова, приговорив его к двум годам и... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:08
2022-07-28T18:08
2022-07-28T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Белогорский районный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора одного из парков полуострова, приговорив его к двум годам и трем месяцам колонии после того, как тигр откусил малышу палец, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.В сентябре 2021 года на территории парка львов "Тайган" женщина, держа на руках своего годовалого ребенка, подошла близко к сетке вольера, в результате чего тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу, "что повлекло его полную ампутацию". Было заведено уголовное дело в отношении директора парка."Он (учредитель парка) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к двум годам трем месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.Суд установил, что подсудимый, являясь директором парка, оказывал услугу по демонстрации диких животных посетителям с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии, тем самым создав реальную угрозу жизни и здоровью людей.Осужденный лишен права занимать определенные должности на два года. Приговор в законную силу не вступил.Решением суда с подсудимого в пользу малолетнего потерпевшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 616 тысяч рублей, сообщается на сайте Белогорского районного суда.
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18:08 28.07.2022 (обновлено: 20:40 28.07.2022)
Суд вынес приговор директору парка львов "Тайган"
Суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" к двум годам и трем месяцам колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости.
Белогорский районный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора одного из парков полуострова, приговорив его к двум годам и трем месяцам колонии после того, как тигр откусил малышу палец, сообщила
пресс-служба прокуратуры Крыма.
В сентябре 2021 года на территории парка львов "Тайган" женщина, держа на руках своего годовалого ребенка, подошла близко к сетке вольера, в результате чего тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу, "что повлекло его полную ампутацию". Было заведено уголовное дело в отношении директора парка.
"Он (учредитель парка) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к двум годам трем месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Суд установил, что подсудимый, являясь директором парка, оказывал услугу по демонстрации диких животных посетителям с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии, тем самым создав реальную угрозу жизни и здоровью людей.
Осужденный лишен права занимать определенные должности на два года. Приговор в законную силу не вступил.
Решением суда с подсудимого в пользу малолетнего потерпевшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 616 тысяч рублей, сообщается на сайте Белогорского районного суда.