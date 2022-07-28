https://ria.ru/20220728/priamurskaya-1805475166.html

ТОР "Приамурская" создаст 2,5 тысячи рабочих мест к 2028 году, заявил Орлов

ТОР "Приамурская" создаст 2,5 тысячи рабочих мест к 2028 году, заявил Орлов - РИА Новости, 28.07.2022

ТОР "Приамурская" создаст 2,5 тысячи рабочих мест к 2028 году, заявил Орлов

Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" в Амурской области создадут порядка 2,5 тысячи рабочих мест к 2028 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T04:14

2022-07-28T04:14

2022-07-28T04:15

экономика

василий орлов (губернатор)

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" в Амурской области создадут порядка 2,5 тысячи рабочих мест к 2028 году, сообщил губернатор Василий Орлов.В Благовещенске прошло заседание наблюдательного совета ТОР "Приамурская" под председательством губернатора области Василия Орлова при участии представителей Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ), федеральных и региональных органов власти, действующих резидентов и потенциальных инвесторов.Он отметил, что ТОР призваны стимулировать приоритетные отрасли экономики региона и привлекать новых инвесторов, способствуя улучшению качества жизни жителей Амурской области. Резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также несколько упрощенных административных процедур.По итогам набсовета утвержден перспективный план развития ТОР "Приамурская", главный акцент которого направлен на развитие промышленного сектора. Реализация плана может дать рост производства строительных материалов резидентами ТОР "Приамурская" более чем в 1,5 раза.ТОР "Приамурская" образована в 2015 году. По данным КДВР, в нее входит 23 резидента. Общая сумма заявленных инвестиций -10,87 миллиарда рублей, на данный момент заявлено 1407 рабочих мест. Специализация ТОР - производство пищевых и нефтепродуктов, складское хозяйство. Инвестиционный спрос в сфере логистики связан с тем, что территория находится вблизи трансграничного моста через реку Амур.

https://ria.ru/20220602/karer-1792586809.html

амурская область

россия

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Максим Горбачев

экономика, василий орлов (губернатор), амурская область, россия