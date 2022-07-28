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Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в якутском селе Арылах - РИА Новости, 28.07.2022
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Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в якутском селе Арылах
Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в якутском селе Арылах - РИА Новости, 28.07.2022
Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в якутском селе Арылах
Пять домов загорелись из-за верхового пожара в якутском селе Арылах, детей вывезли, идет эвакуация взрослых, сообщает правительство республики. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:18
2022-07-28T17:34
происшествия
россия
мирнинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
ми-8 амтш
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ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Пять домов загорелись из-за верхового пожара в якутском селе Арылах, детей вывезли, идет эвакуация взрослых, сообщает правительство республики.Ранее республиканский главк МЧС сообщал, что лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Арылах, на место вылетел самолет Бе-200 МЧС России."Пожар был обнаружен 27 июля в 22.45, сегодня в 13.45 пожар перешел в верховой и перекинулся через реку Малая Ботуобия. По данным на 17.00, горят пять домов, расположенных на берегу реки. По информации администрации Мирнинского района, в срочном порядке эвакуированы дети, идет эвакуация взрослых", - сказали в пресс-службе.Помимо Бе-200, на место пожара направлены вертолет Ми-8 МЧС России, специальная техника, подразделения из Мирного.По словам первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова, в село направлено все необходимые силы, базирующиеся в районе.Прокуратурой Мирного организована проверка по факту возникновения лесного пожара, перешедшего на Арылах. На место выехал прокурор города. Причины пожара и ущерб устанавливаются, сообщила региональная прокуратура.
https://ria.ru/20220727/zapovednik-1805222212.html
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россия
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происшествия, россия, мирнинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш
12:18 28.07.2022 (обновлено: 17:34 28.07.2022)
 
Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в якутском селе Арылах

В якутском селе Арылах из-за верхового пожара загорелись пять жилых домов

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ в селе Арылах Мирнинского района Якутии, где лесной пожар перекинулся на жилые постройки
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ в селе Арылах Мирнинского района Якутии, где лесной пожар перекинулся на жилые постройки - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
Перейти в фотобанк
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ в селе Арылах Мирнинского района Якутии, где лесной пожар перекинулся на жилые постройки
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Пять домов загорелись из-за верхового пожара в якутском селе Арылах, детей вывезли, идет эвакуация взрослых, сообщает правительство республики.
Ранее республиканский главк МЧС сообщал, что лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Арылах, на место вылетел самолет Бе-200 МЧС России.
"Пожар был обнаружен 27 июля в 22.45, сегодня в 13.45 пожар перешел в верховой и перекинулся через реку Малая Ботуобия. По данным на 17.00, горят пять домов, расположенных на берегу реки. По информации администрации Мирнинского района, в срочном порядке эвакуированы дети, идет эвакуация взрослых", - сказали в пресс-службе.
Помимо Бе-200, на место пожара направлены вертолет Ми-8 МЧС России, специальная техника, подразделения из Мирного.
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По словам первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова, в село направлено все необходимые силы, базирующиеся в районе.
Прокуратурой Мирного организована проверка по факту возникновения лесного пожара, перешедшего на Арылах. На место выехал прокурор города. Причины пожара и ущерб устанавливаются, сообщила региональная прокуратура.
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ПроисшествияРоссияМирнинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200Ми-8 АМТШ
 
 
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