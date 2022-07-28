https://ria.ru/20220728/pozhar-1805532092.html

Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в якутском селе Арылах

Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в якутском селе Арылах - РИА Новости, 28.07.2022

Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в якутском селе Арылах

Пять домов загорелись из-за верхового пожара в якутском селе Арылах, детей вывезли, идет эвакуация взрослых, сообщает правительство республики. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:18

2022-07-28T12:18

2022-07-28T17:34

происшествия

россия

мирнинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

ми-8 амтш

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ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Пять домов загорелись из-за верхового пожара в якутском селе Арылах, детей вывезли, идет эвакуация взрослых, сообщает правительство республики.Ранее республиканский главк МЧС сообщал, что лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Арылах, на место вылетел самолет Бе-200 МЧС России."Пожар был обнаружен 27 июля в 22.45, сегодня в 13.45 пожар перешел в верховой и перекинулся через реку Малая Ботуобия. По данным на 17.00, горят пять домов, расположенных на берегу реки. По информации администрации Мирнинского района, в срочном порядке эвакуированы дети, идет эвакуация взрослых", - сказали в пресс-службе.Помимо Бе-200, на место пожара направлены вертолет Ми-8 МЧС России, специальная техника, подразделения из Мирного.По словам первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова, в село направлено все необходимые силы, базирующиеся в районе.Прокуратурой Мирного организована проверка по факту возникновения лесного пожара, перешедшего на Арылах. На место выехал прокурор города. Причины пожара и ущерб устанавливаются, сообщила региональная прокуратура.

https://ria.ru/20220727/zapovednik-1805222212.html

https://ria.ru/20220725/pozhar-1804691408.html

россия

мирнинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мирнинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш