12:18 28.07.2022 (обновлено: 17:34 28.07.2022)
Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в якутском селе Арылах
В якутском селе Арылах из-за верхового пожара загорелись пять жилых домов
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ в селе Арылах Мирнинского района Якутии, где лесной пожар перекинулся на жилые постройки
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ в селе Арылах Мирнинского района Якутии, где лесной пожар перекинулся на жилые постройки
ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Пять домов загорелись из-за верхового пожара в якутском селе Арылах, детей вывезли, идет эвакуация взрослых, сообщает правительство республики.
"Пожар был обнаружен 27 июля в 22.45, сегодня в 13.45 пожар перешел в верховой и перекинулся через реку Малая Ботуобия. По данным на 17.00, горят пять домов, расположенных на берегу реки. По информации администрации Мирнинского района, в срочном порядке эвакуированы дети, идет эвакуация взрослых", - сказали в пресс-службе.
Помимо Бе-200, на место пожара направлены вертолет Ми-8 МЧС России, специальная техника, подразделения из Мирного.
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По словам первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова, в село направлено все необходимые силы, базирующиеся в районе.
Прокуратурой Мирного организована проверка по факту возникновения лесного пожара, перешедшего на Арылах. На место выехал прокурор города. Причины пожара и ущерб устанавливаются, сообщила региональная прокуратура.