https://ria.ru/20220728/porty-1805727773.html

Киев продолжает использовать портовую инфраструктуру в военных целях

Киев продолжает использовать портовую инфраструктуру в военных целях - РИА Новости, 28.07.2022

Киев продолжает использовать портовую инфраструктуру в военных целях

Киев продолжает использовать портовую инфраструктуру в военных целях, значительная часть прибрежных вод заминирована, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T22:07

2022-07-28T22:07

2022-07-28T22:07

специальная военная операция на украине

россия

оон

стамбул

сша

в мире

обсе

максим буякевич

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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Киев продолжает использовать портовую инфраструктуру в военных целях, значительная часть прибрежных вод заминирована, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Он также прокомментировал уничтожение находившего в доке Одесского судоремонтного завода украинского военного корабля и склада поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon""В свете звучащих кое-где на Западе попыток выставить это как удар по инфраструктуре, используемой для отгрузки зерна: зерновой терминал Одесского порта находится на значительном расстоянии от уничтоженных военных объектов. Никаких препятствий для транспортировки зерна не создано. Не нарушена способность Одесского порта принимать и выпускать суда. Кроме того, в стамбульских документах от 22 июля нет ни одного пункта, который бы запрещал продолжать специальную военную операцию, в том числе путём уничтожения военной инфраструктуры, военных объектов и складов натовских вооружений на территории Украины", - заключил дипломат.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220727/porty-1805323273.html

россия

стамбул

сша

украина

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россия, оон, стамбул, сша, в мире, обсе, максим буякевич, украина