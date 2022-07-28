Киев продолжает использовать портовую инфраструктуру в военных целях
Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: Киев использует портовую инфраструктуру в военных целях
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Киев продолжает использовать портовую инфраструктуру в военных целях, значительная часть прибрежных вод заминирована, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Стоит отметить, что киевский режим продолжает использовать портовую инфраструктуру, в частности в Одесском морском порту, в военных целях. Значительная часть прибрежных вод по-прежнему заминирована. Подчеркиваем: в соответствии с зафиксированными в Стамбуле пониманиями украинской стороне надлежит обеспечивать безопасность судов в контролируемых ею территориальных водах. При этом предостерегаем от размещения в портах военных грузов и средств поражения, представляющих очевидную угрозу судоходству", - заявил Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он также прокомментировал уничтожение находившего в доке Одесского судоремонтного завода украинского военного корабля и склада поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon"
"В свете звучащих кое-где на Западе попыток выставить это как удар по инфраструктуре, используемой для отгрузки зерна: зерновой терминал Одесского порта находится на значительном расстоянии от уничтоженных военных объектов. Никаких препятствий для транспортировки зерна не создано. Не нарушена способность Одесского порта принимать и выпускать суда. Кроме того, в стамбульских документах от 22 июля нет ни одного пункта, который бы запрещал продолжать специальную военную операцию, в том числе путём уничтожения военной инфраструктуры, военных объектов и складов натовских вооружений на территории Украины", - заключил дипломат.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.