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Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке достигла 650 особей - РИА Новости, 28.07.2022
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Туризм
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Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке достигла 650 особей
Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке достигла 650 особей - РИА Новости, 28.07.2022
Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке достигла 650 особей
Популяция краснокнижного амурского тигра на Дальнем Востоке выросла, по предварительным данным последнего сплошного учета, до 650 хищников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:18
2022-07-28T17:07
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
общество
дальний восток
хабаровский край
россия
международный союз охраны природы
амурские тигры
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КРАСНЫЙ ЯР (Приморский край), 28 июл - РИА Новости. Популяция краснокнижного амурского тигра на Дальнем Востоке выросла, по предварительным данным последнего сплошного учета, до 650 хищников, сообщил РИА Новости замминистра министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.По данным на осень 2021 года, общая численность амурского тигра на Дальнем Востоке составляла порядка 600 особей. Предыдущий сплошной учет тигров прошел в 2014-2015 годах, тогда насчитывалось до 540 хищников. Согласно методике, учет проводится раз в 10 лет. В этот раз он прошел раньше в связи с предстоящим II Международным форумом по сохранению тигра. Последний единовременный учет тигров стартовал 5 февраля 2022 года. Первые предварительные данные специалисты получили в конце марта.Рост числа краснокнижных кошек уже отчетливо прослеживается и в Хабаровском крае. Как рассказал РИА Новости и.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак, численность хищников увеличилась на порядок: со 109-110 до 140-150 особей. "Это пока предварительно - скажем так, ручной учет. Точные цифры даст специальная программа", - уточнил он.Большая часть - порядка 80% популяции Амурского тигра - обитает в Приморье. На втором месте - Хабаровский край с порядка 18% вида. Примерно 20 тигров живет в Еврейской автономной области и пять-семь хищников - в Амурской области. Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищников, занесен в Красные книги Международного союза охраны природы и России. В РФ в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20220622/tropa-1797194563.html
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фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", общество, дальний восток, хабаровский край, россия, международный союз охраны природы, амурские тигры, центр "амурский тигр", новости - туризм
14:18 28.07.2022 (обновлено: 17:07 28.07.2022)
 

Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке достигла 650 особей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНЫЙ ЯР (Приморский край), 28 июл - РИА Новости. Популяция краснокнижного амурского тигра на Дальнем Востоке выросла, по предварительным данным последнего сплошного учета, до 650 хищников, сообщил РИА Новости замминистра министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.
По данным на осень 2021 года, общая численность амурского тигра на Дальнем Востоке составляла порядка 600 особей. Предыдущий сплошной учет тигров прошел в 2014-2015 годах, тогда насчитывалось до 540 хищников. Согласно методике, учет проводится раз в 10 лет. В этот раз он прошел раньше в связи с предстоящим II Международным форумом по сохранению тигра. Последний единовременный учет тигров стартовал 5 февраля 2022 года. Первые предварительные данные специалисты получили в конце марта.
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"Отмечается рост популяции. Уже, по предварительным данным учета, специалисты называют 650 особей. Может, будет даже больше, но окончательные цифры, выверенные данные, представят 5 сентября на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке", - рассказал Суровый в приморском нацпарке "Бикин".

Рост числа краснокнижных кошек уже отчетливо прослеживается и в Хабаровском крае. Как рассказал РИА Новости и.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак, численность хищников увеличилась на порядок: со 109-110 до 140-150 особей. "Это пока предварительно - скажем так, ручной учет. Точные цифры даст специальная программа", - уточнил он.
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11 января, 07:52Туризм
В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами"
Большая часть - порядка 80% популяции Амурского тигра - обитает в Приморье. На втором месте - Хабаровский край с порядка 18% вида. Примерно 20 тигров живет в Еврейской автономной области и пять-семь хищников - в Амурской области. Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищников, занесен в Красные книги Международного союза охраны природы и России. В РФ в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.
 
ТуризмФонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"ОбществоДальний ВостокХабаровский крайРоссияМеждународный союз охраны природыАмурские тигрыЦентр "Амурский тигр"Новости - Туризм
 
 
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