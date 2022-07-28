14:18 28.07.2022 (обновлено: 17:07 28.07.2022)
Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке достигла 650 особей
КРАСНЫЙ ЯР (Приморский край), 28 июл - РИА Новости. Популяция краснокнижного амурского тигра на Дальнем Востоке выросла, по предварительным данным последнего сплошного учета, до 650 хищников, сообщил РИА Новости замминистра министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.
По данным на осень 2021 года, общая численность амурского тигра на Дальнем Востоке составляла порядка 600 особей. Предыдущий сплошной учет тигров прошел в 2014-2015 годах, тогда насчитывалось до 540 хищников. Согласно методике, учет проводится раз в 10 лет. В этот раз он прошел раньше в связи с предстоящим II Международным форумом по сохранению тигра. Последний единовременный учет тигров стартовал 5 февраля 2022 года. Первые предварительные данные специалисты получили в конце марта.
"Отмечается рост популяции. Уже, по предварительным данным учета, специалисты называют 650 особей. Может, будет даже больше, но окончательные цифры, выверенные данные, представят 5 сентября на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке", - рассказал Суровый в приморском нацпарке "Бикин".
Рост числа краснокнижных кошек уже отчетливо прослеживается и в Хабаровском крае. Как рассказал РИА Новости и.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак, численность хищников увеличилась на порядок: со 109-110 до 140-150 особей. "Это пока предварительно - скажем так, ручной учет. Точные цифры даст специальная программа", - уточнил он.
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Большая часть - порядка 80% популяции Амурского тигра - обитает в Приморье. На втором месте - Хабаровский край с порядка 18% вида. Примерно 20 тигров живет в Еврейской автономной области и пять-семь хищников - в Амурской области. Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищников, занесен в Красные книги Международного союза охраны природы и России. В РФ в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.