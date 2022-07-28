https://ria.ru/20220728/pomosch-1805505820.html

Глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью

Глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью - РИА Новости, 28.07.2022

Глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью

Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области по множеству направлений, среди которых налаживание работы ЖКХ, ремонт школ и больниц,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:40

2022-07-28T10:40

2022-07-28T11:28

специальная военная операция на украине

общество

пензенская область

запорожская область

херсонская область

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ТОКМАК, 28 июл - РИА Новости. Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области по множеству направлений, среди которых налаживание работы ЖКХ, ремонт школ и больниц, отправка детей на отдых и другие, рассказал глава российского региона Олег Мельниченко."Первая и основная моя задача - это подготовка (Пологовского) района к функционированию в осенне-зимний период. Поэтому сейчас займемся местной больницей, крышей, доделаем ремонт, проверим все школы, поставим там стеклопакеты и будем заниматься восстановлением водоканала в Розовке, чтобы в зиму район вошел подготовленным. Второе - детский отдых. Мы передали 500 путевок в Крым для детей района. Если надо будет - мы еще привезем. Пока просили 500 - мы столько и привезли. В этом нет никакой проблемы. Кроме того, мы передаем часть техники району, например, автомобили скорой помощи для работы в сельской местности, ну а дальше посмотрим, что еще необходимо. Здесь остается еще команда из более чем 10 человек", - сказал Мельниченко.При этом он подчеркнул, что к работам будет привлечено местное население.Ранее сообщалось, что Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220719/shefstvo-1803565014.html

https://ria.ru/20220705/shefstvo-1800418682.html

пензенская область

запорожская область

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, пензенская область, запорожская область, херсонская область