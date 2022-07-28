https://ria.ru/20220728/pomosch-1805505820.html
Глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью
Глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью - РИА Новости, 28.07.2022
Глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью
Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области по множеству направлений, среди которых налаживание работы ЖКХ, ремонт школ и больниц,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:40
2022-07-28T10:40
2022-07-28T11:28
специальная военная операция на украине
общество
пензенская область
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0bddf2d296d22bbd8f96f4fa973b7450.jpg
ТОКМАК, 28 июл - РИА Новости. Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области по множеству направлений, среди которых налаживание работы ЖКХ, ремонт школ и больниц, отправка детей на отдых и другие, рассказал глава российского региона Олег Мельниченко."Первая и основная моя задача - это подготовка (Пологовского) района к функционированию в осенне-зимний период. Поэтому сейчас займемся местной больницей, крышей, доделаем ремонт, проверим все школы, поставим там стеклопакеты и будем заниматься восстановлением водоканала в Розовке, чтобы в зиму район вошел подготовленным. Второе - детский отдых. Мы передали 500 путевок в Крым для детей района. Если надо будет - мы еще привезем. Пока просили 500 - мы столько и привезли. В этом нет никакой проблемы. Кроме того, мы передаем часть техники району, например, автомобили скорой помощи для работы в сельской местности, ну а дальше посмотрим, что еще необходимо. Здесь остается еще команда из более чем 10 человек", - сказал Мельниченко.При этом он подчеркнул, что к работам будет привлечено местное население.Ранее сообщалось, что Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220719/shefstvo-1803565014.html
https://ria.ru/20220705/shefstvo-1800418682.html
пензенская область
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4ae64764f7d5180af5b722c124327d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пензенская область, запорожская область, херсонская область
10:40 28.07.2022 (обновлено: 11:28 28.07.2022)
Глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью
Глава Пензенской области Мельниченко рассказал о помощи Пологовскому району Запорожья
ТОКМАК, 28 июл - РИА Новости.
Пензенская область поможет Пологовскому району Запорожской области по множеству направлений, среди которых налаживание работы ЖКХ, ремонт школ и больниц, отправка детей на отдых и другие, рассказал
глава российского региона Олег Мельниченко.
"Первая и основная моя задача - это подготовка (Пологовского) района к функционированию в осенне-зимний период. Поэтому сейчас займемся местной больницей, крышей, доделаем ремонт, проверим все школы, поставим там стеклопакеты и будем заниматься восстановлением водоканала в Розовке, чтобы в зиму район вошел подготовленным. Второе - детский отдых. Мы передали 500 путевок в Крым для детей района. Если надо будет - мы еще привезем. Пока просили 500 - мы столько и привезли. В этом нет никакой проблемы. Кроме того, мы передаем часть техники району, например, автомобили скорой помощи для работы в сельской местности, ну а дальше посмотрим, что еще необходимо. Здесь остается еще команда из более чем 10 человек", - сказал Мельниченко.
При этом он подчеркнул, что к работам будет привлечено местное население.
"У нас нет проблемы привезти сюда подрядные организации. У нас хороший строительный комплекс в Пензенской области. Но мне почему-то кажется, что те средства, которые будут выделять на восстановление структуры района, должны оседать у местных подрядчиков. Это работа для населения района. Если возникнет необходимость, то глава нам скажет и мы заведем сюда строительные организации. Местных трудовых резервов должно хватить. Мне кажется, что тут людям нужна работа и заработная плата, и надо идти по этому пути", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.