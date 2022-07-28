15:52 28.07.2022 (обновлено: 16:51 28.07.2022)
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков
Рада приняла закон о равных правах поляков и украинцев на трудоустройство и образование
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
"Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283", — написал он в своем Telegram-канале.
После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.
В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.
О том, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект об особом статусе для граждан Польши, ранее сообщил польский лидер Анджей Дуда.
Как уточняла в середине июля депутат Рады Ольга Совгиря, помимо полного набора социальных гарантий, поляки, имеющие европейскую квалификацию врача, медработника или акушера, смогут работать в украинских государственных клиниках.