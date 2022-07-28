https://ria.ru/20220728/polsha-1805620899.html

Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков

Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков - РИА Новости, 28.07.2022

Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков

Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:52

2022-07-28T15:52

2022-07-28T16:51

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.О том, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект об особом статусе для граждан Польши, ранее сообщил польский лидер Анджей Дуда.Как уточняла в середине июля депутат Рады Ольга Совгиря, помимо полного набора социальных гарантий, поляки, имеющие европейскую квалификацию врача, медработника или акушера, смогут работать в украинских государственных клиниках.

https://ria.ru/20220711/polsha-1801600485.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

верховная рада украины, в мире, украина, польша