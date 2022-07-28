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Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков - РИА Новости, 28.07.2022
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Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков - РИА Новости, 28.07.2022
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков
Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:52
2022-07-28T16:51
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в мире
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польша
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.О том, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект об особом статусе для граждан Польши, ранее сообщил польский лидер Анджей Дуда.Как уточняла в середине июля депутат Рады Ольга Совгиря, помимо полного набора социальных гарантий, поляки, имеющие европейскую квалификацию врача, медработника или акушера, смогут работать в украинских государственных клиниках.
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верховная рада украины, в мире, украина, польша
15:52 28.07.2022 (обновлено: 16:51 28.07.2022)
 
Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков

Рада приняла закон о равных правах поляков и украинцев на трудоустройство и образование

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
"Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283", — написал он в своем Telegram-канале.
После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.
В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.
О том, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект об особом статусе для граждан Польши, ранее сообщил польский лидер Анджей Дуда.
Как уточняла в середине июля депутат Рады Ольга Совгиря, помимо полного набора социальных гарантий, поляки, имеющие европейскую квалификацию врача, медработника или акушера, смогут работать в украинских государственных клиниках.
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