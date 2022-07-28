https://ria.ru/20220728/polety-1805488972.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 28.07.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России продлили до 5 августа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:06
2022-07-28T09:06
2022-07-28T11:24
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России продлили до 5 августа, сообщила Росавиация.Временно закрыты воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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09:06 28.07.2022 (обновлено: 11:24 28.07.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила до 5 августа режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России