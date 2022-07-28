https://ria.ru/20220728/polety-1805488972.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 28.07.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России продлили до 5 августа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:06

2022-07-28T09:06

2022-07-28T11:24

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России продлили до 5 августа, сообщила Росавиация.Временно закрыты воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.

https://ria.ru/20220719/tury-1803386728.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анапа, белгород, общество, новости - туризм