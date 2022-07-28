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В США объявили о создании "третьей" партии, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
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В США объявили о создании "третьей" партии, сообщили СМИ
В США объявили о создании "третьей" партии, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2022
В США объявили о создании "третьей" партии, сообщили СМИ
Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании третьей партии в стране, которая должна привлечь избирателей, встревоженных... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T04:26
2022-07-28T07:15
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании третьей партии в стране, которая должна привлечь избирателей, встревоженных "дисфункциональной двухпартийной системой Америки", пишет Рейтер со ссылкой на источники.По информации агентства, новую партию сформируют путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, партии Forward Party, которая основана бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом, и организации Serve America Movement."Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки", - говорится в сообщении агентства.Сопредседателями новой партии под названием Forward первоначально станут бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси, бывший республиканец Кристин Уитман.Этой осенью лидеры партии, по информации Рейтер, проведут серию мероприятий в двух десятках городов США.Современная двухпартийная система состоит из Демократической и Республиканской партий, которые неизменно побеждают на президентских выборах с 1852 года и с 1856 года контролируют конгресс. Помимо двух ведущих партий в США действуют еще 38 федеральных партий, не считая региональных, но влияния на политику они практически не оказывают.
https://ria.ru/20220727/tramp-1805239400.html
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в мире, сша
04:26 28.07.2022 (обновлено: 07:15 28.07.2022)
 
В США объявили о создании "третьей" партии, сообщили СМИ

Reuters: бывшие демократы и республиканцы создали в США третью партию

© РИА Новости / Вера Монахова / Перейти в фотобанкСША
США - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Вера Монахова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании третьей партии в стране, которая должна привлечь избирателей, встревоженных "дисфункциональной двухпартийной системой Америки", пишет Рейтер со ссылкой на источники.
По информации агентства, новую партию сформируют путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, партии Forward Party, которая основана бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом, и организации Serve America Movement.
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"Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки", - говорится в сообщении агентства.
Сопредседателями новой партии под названием Forward первоначально станут бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и экс-губернатор штата Нью-Джерси, бывший республиканец Кристин Уитман.
Этой осенью лидеры партии, по информации Рейтер, проведут серию мероприятий в двух десятках городов США.
Современная двухпартийная система состоит из Демократической и Республиканской партий, которые неизменно побеждают на президентских выборах с 1852 года и с 1856 года контролируют конгресс. Помимо двух ведущих партий в США действуют еще 38 федеральных партий, не считая региональных, но влияния на политику они практически не оказывают.
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