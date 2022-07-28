https://ria.ru/20220728/osadki-1806686590.html

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов - РИА Новости, 02.08.2022

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы за несколько часов, временных скоплений воды не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 02.08.2022

2022-07-28T19:01

2022-07-28T19:01

2022-08-02T15:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801044370_0:130:2793:1701_1920x0_80_0_0_54b6a3b21c697f576ec3e049d5621684.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы за несколько часов, временных скоплений воды не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах города за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано в отдельных районах СЗАО - 28 миллиметров, ЮАО и ЗелАО - по 17 миллиметров. Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Вода уходила в ливневую сеть самотеком", - говорится в сообщении.Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток"."По состоянию на 18.00 временных скоплений воды на улично-дорожной сети не зафиксировано. Синоптики предупреждают: вероятность осадков сохраняется до конца суток. Непогода сопровождается сильными порывами ветра. Будьте внимательны на улице", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220727/prud-1805378123.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, погода