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Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов - РИА Новости, 02.08.2022
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Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов - РИА Новости, 02.08.2022
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов
Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы за несколько часов, временных скоплений воды не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 02.08.2022
2022-07-28T19:01
2022-08-02T15:00
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москва
мосводосток
погода
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы за несколько часов, временных скоплений воды не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах города за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано в отдельных районах СЗАО - 28 миллиметров, ЮАО и ЗелАО - по 17 миллиметров. Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Вода уходила в ливневую сеть самотеком", - говорится в сообщении.Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток"."По состоянию на 18.00 временных скоплений воды на улично-дорожной сети не зафиксировано. Синоптики предупреждают: вероятность осадков сохраняется до конца суток. Непогода сопровождается сильными порывами ветра. Будьте внимательны на улице", - дополняется в сообщении.
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москва, мосводосток, погода
19:01 28.07.2022 (обновлено: 15:00 02.08.2022)
 

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Женщина под зонтом во время дождя в Москве
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы за несколько часов, временных скоплений воды не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах города за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано в отдельных районах СЗАО - 28 миллиметров, ЮАО и ЗелАО - по 17 миллиметров. Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Вода уходила в ливневую сеть самотеком", - говорится в сообщении.
Большой Графский пруд на востоке Москвы
27 июля, 16:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы привели в порядок Большой Графский пруд на востоке Москвы
Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток".
"По состоянию на 18.00 временных скоплений воды на улично-дорожной сети не зафиксировано. Синоптики предупреждают: вероятность осадков сохраняется до конца суток. Непогода сопровождается сильными порывами ветра. Будьте внимательны на улице", - дополняется в сообщении.
 
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