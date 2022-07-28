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Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов - РИА Новости, 02.08.2022
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов
Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы за несколько часов, временных скоплений воды не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 02.08.2022
2022-07-28T19:01
2022-07-28T19:01
2022-08-02T15:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы за несколько часов, временных скоплений воды не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах города за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано в отдельных районах СЗАО - 28 миллиметров, ЮАО и ЗелАО - по 17 миллиметров. Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Вода уходила в ливневую сеть самотеком", - говорится в сообщении.Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток"."По состоянию на 18.00 временных скоплений воды на улично-дорожной сети не зафиксировано. Синоптики предупреждают: вероятность осадков сохраняется до конца суток. Непогода сопровождается сильными порывами ветра. Будьте внимательны на улице", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосводосток, погода
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы за несколько часов, временных скоплений воды не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах города за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано в отдельных районах СЗАО - 28 миллиметров, ЮАО и ЗелАО - по 17 миллиметров. Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Вода уходила в ливневую сеть самотеком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток
".
"По состоянию на 18.00 временных скоплений воды на улично-дорожной сети не зафиксировано. Синоптики предупреждают: вероятность осадков сохраняется до конца суток. Непогода сопровождается сильными порывами ветра. Будьте внимательны на улице", - дополняется в сообщении.