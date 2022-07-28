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В Москве за час выпало до 15 миллиметров осадков
В Москве за час выпало до 15 миллиметров осадков - РИА Новости, 28.07.2022
В Москве за час выпало до 15 миллиметров осадков
До 15 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы всего за час, больше всего зафиксировано на юге, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:59
2022-07-28T17:59
2022-07-28T17:59
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. До 15 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы всего за час, больше всего зафиксировано на юге, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных осадков сохранится минимум до 20.00. Непогода может сопровождаться порывами ветра до 20 метров в секунду.Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"."О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мосводосток, москва
В Москве за час выпало до 15 миллиметров осадков
Всего за час в нескольких районах Москвы выпало до 15 миллиметров осадков