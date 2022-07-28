https://ria.ru/20220728/osadki-1805669624.html

В Москве за час выпало до 15 миллиметров осадков

В Москве за час выпало до 15 миллиметров осадков - РИА Новости, 28.07.2022

В Москве за час выпало до 15 миллиметров осадков

До 15 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы всего за час, больше всего зафиксировано на юге, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:59

2022-07-28T17:59

2022-07-28T17:59

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805126618_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fb77ff2450d42cf99daeca22c983308.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. До 15 миллиметров осадков выпало в отдельных районах Москвы всего за час, больше всего зафиксировано на юге, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных осадков сохранится минимум до 20.00. Непогода может сопровождаться порывами ветра до 20 метров в секунду.Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"."О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва