https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805699521.html

В ООН ответили на слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие

В ООН ответили на слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие - РИА Новости, 28.07.2022

В ООН ответили на слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие

ООН выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T19:34

2022-07-28T19:34

2022-07-28T19:48

ким чен ын

сеул

кндр (северная корея)

в мире

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ООН, 28 июл – РИА Новости. ООН выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в речи на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне в среду, что КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", а если Сеул решится на "превентивный удар" по КНДР, то его правительство и армия, и "армейские бандиты" будут уничтожены."Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Хак, комментируя слова лидера КНДР.

https://ria.ru/20220624/kndr-1797723904.html

сеул

кндр (северная корея)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

ким чен ын, сеул, кндр (северная корея), в мире