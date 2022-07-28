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В ООН ответили на слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие
В ООН ответили на слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие - РИА Новости, 28.07.2022
В ООН ответили на слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие
ООН выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:34
2022-07-28T19:34
2022-07-28T19:48
ким чен ын
сеул
кндр (северная корея)
в мире
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ООН, 28 июл – РИА Новости. ООН выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в речи на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне в среду, что КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", а если Сеул решится на "превентивный удар" по КНДР, то его правительство и армия, и "армейские бандиты" будут уничтожены."Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Хак, комментируя слова лидера КНДР.
https://ria.ru/20220624/kndr-1797723904.html
сеул
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, сеул, кндр (северная корея), в мире
19:34 28.07.2022 (обновлено: 19:48 28.07.2022)
В ООН ответили на слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие
Представитель генсека ООН Хак выступил против риторики Ким Чен Ына о ядерном оружии