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Поставляемое на Украину оружие появилось на черном рынке, заявил Краснов - РИА Новости, 28.07.2022
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Поставляемое на Украину оружие появилось на черном рынке, заявил Краснов
Поставляемое на Украину оружие появилось на черном рынке, заявил Краснов - РИА Новости, 28.07.2022
Поставляемое на Украину оружие появилось на черном рынке, заявил Краснов
Образцы западного оружия, поставляемого на Украину, стали появляться в том числе на черном рынке, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на рабочей встрече с... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:26
2022-07-28T08:26
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
снг
игорь краснов
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 28 июл - РИА Новости. Образцы западного оружия, поставляемого на Украину, стали появляться в том числе на черном рынке, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на рабочей встрече с генпрокурором Киргизии Курманкулом Зулушевым.В частности, Краснов напомнил, что в России по фактам "истребления киевским режимом жителей Донбасса" расследуется более тысячи уголовных дел. Уже сейчас установлены многочисленные факты убийств и зверских расправ над мирным населением со стороны боевиков."Подобные преступления до сих пор совершаются ежедневно, в том числе с участием наемников из государств СНГ, фиксируется практически бесконтрольный оборот оружия, боеприпасов, многие образцы которого, прежде всего западные, стали появляться и на чёрном рынке", - заявил Краснов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805280296.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, снг, игорь краснов
08:26 28.07.2022
 
Поставляемое на Украину оружие появилось на черном рынке, заявил Краснов

Генпрокурор Краснов: западное оружие, поставляемое на Украину, появилось на черном рынке

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 28 июл - РИА Новости. Образцы западного оружия, поставляемого на Украину, стали появляться в том числе на черном рынке, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на рабочей встрече с генпрокурором Киргизии Курманкулом Зулушевым.
В частности, Краснов напомнил, что в России по фактам "истребления киевским режимом жителей Донбасса" расследуется более тысячи уголовных дел. Уже сейчас установлены многочисленные факты убийств и зверских расправ над мирным населением со стороны боевиков.
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"Подобные преступления до сих пор совершаются ежедневно, в том числе с участием наемников из государств СНГ, фиксируется практически бесконтрольный оборот оружия, боеприпасов, многие образцы которого, прежде всего западные, стали появляться и на чёрном рынке", - заявил Краснов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассСНГИгорь Краснов
 
 
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