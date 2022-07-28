https://ria.ru/20220728/orban-1805680355.html

Орбан объяснил слова о "смешанной расе"

Орбан объяснил слова о "смешанной расе" - РИА Новости, 28.07.2022

Орбан объяснил слова о "смешанной расе"

Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Австрии объяснил вызвавшую много споров цитату про "смешанную расу". РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:18

2022-07-28T18:18

2022-07-28T19:11

в мире

венгрия

виктор орбан

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карл нехаммер

евросоюз

будапешт

европарламент

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ВЕНА, 28 июл — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Австрии объяснил вызвавшую много споров цитату про "смешанную расу".Орбан добавил, что не хотел бы превращения Венгрии в "страну иммигрантов". Он пояснил, что для него это культурный вопрос, а не расовый, а Будапешт нацелен на "сохранение своей цивилизации". Кроме того, венгерский политик признал, что "иногда выражается неоднозначно".Ранее в речи в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что венгры "не являются и не хотят становиться смешанной расой". Эта фраза вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков, а также обвинение в расизме. Депутат Европарламента, соосновательница венгерской оппозиционной партии "Движение Моментум" Каталин Чех указала, что слова Орбана "напоминают о времени", которое "все хотели бы забыть". В Twitter она выразила надежду, что молчание лидеров ЕС по поводу слов Орбана "лишь временно", и отметила, что "разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее".

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, виктор орбан, австрия, карл нехаммер, евросоюз, будапешт, европарламент