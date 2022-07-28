18:18 28.07.2022 (обновлено: 19:11 28.07.2022)
Орбан объяснил слова о "смешанной расе"
Орбан заявил, что под "смешанной расой" подразумевал не расовый, а культурный вопрос
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
ВЕНА, 28 июл — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Австрии объяснил вызвавшую много споров цитату про "смешанную расу".
"Я, пожалуй, единственный открыто антииммиграционный политик во всем Евросоюзе, так что я не хитрю, не намекаю, избегаю жарких скандалов, а имею очень четкую, прямую позицию и поэтому определяю себя как антииммиграционный политик", — сказал глава венгерского правительства после переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
Ранее в речи в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что венгры "не являются и не хотят становиться смешанной расой". Эта фраза вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков, а также обвинение в расизме. Депутат Европарламента, соосновательница венгерской оппозиционной партии "Движение Моментум" Каталин Чех указала, что слова Орбана "напоминают о времени", которое "все хотели бы забыть". В Twitter она выразила надежду, что молчание лидеров ЕС по поводу слов Орбана "лишь временно", и отметила, что "разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее".