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Орбан объяснил слова о "смешанной расе" - РИА Новости, 28.07.2022
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Орбан объяснил слова о "смешанной расе"
Орбан объяснил слова о "смешанной расе" - РИА Новости, 28.07.2022
Орбан объяснил слова о "смешанной расе"
Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Австрии объяснил вызвавшую много споров цитату про "смешанную расу". РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:18
2022-07-28T19:11
в мире
венгрия
виктор орбан
австрия
карл нехаммер
евросоюз
будапешт
европарламент
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ВЕНА, 28 июл — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Австрии объяснил вызвавшую много споров цитату про "смешанную расу".Орбан добавил, что не хотел бы превращения Венгрии в "страну иммигрантов". Он пояснил, что для него это культурный вопрос, а не расовый, а Будапешт нацелен на "сохранение своей цивилизации". Кроме того, венгерский политик признал, что "иногда выражается неоднозначно".Ранее в речи в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что венгры "не являются и не хотят становиться смешанной расой". Эта фраза вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков, а также обвинение в расизме. Депутат Европарламента, соосновательница венгерской оппозиционной партии "Движение Моментум" Каталин Чех указала, что слова Орбана "напоминают о времени", которое "все хотели бы забыть". В Twitter она выразила надежду, что молчание лидеров ЕС по поводу слов Орбана "лишь временно", и отметила, что "разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее".
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в мире, венгрия, виктор орбан, австрия, карл нехаммер, евросоюз, будапешт, европарламент
18:18 28.07.2022 (обновлено: 19:11 28.07.2022)
 
Орбан объяснил слова о "смешанной расе"

Орбан заявил, что под "смешанной расой" подразумевал не расовый, а культурный вопрос

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ВЕНА, 28 июл — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Австрии объяснил вызвавшую много споров цитату про "смешанную расу".

"Я, пожалуй, единственный открыто антииммиграционный политик во всем Евросоюзе, так что я не хитрю, не намекаю, избегаю жарких скандалов, а имею очень четкую, прямую позицию и поэтому определяю себя как антииммиграционный политик", — сказал глава венгерского правительства после переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Орбан добавил, что не хотел бы превращения Венгрии в "страну иммигрантов". Он пояснил, что для него это культурный вопрос, а не расовый, а Будапешт нацелен на "сохранение своей цивилизации". Кроме того, венгерский политик признал, что "иногда выражается неоднозначно".
Ранее в речи в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что венгры "не являются и не хотят становиться смешанной расой". Эта фраза вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков, а также обвинение в расизме. Депутат Европарламента, соосновательница венгерской оппозиционной партии "Движение Моментум" Каталин Чех указала, что слова Орбана "напоминают о времени", которое "все хотели бы забыть". В Twitter она выразила надежду, что молчание лидеров ЕС по поводу слов Орбана "лишь временно", и отметила, что "разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее".
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