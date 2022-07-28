https://ria.ru/20220728/opukhol-1805486916.html

Новосибирские хирурги спасли подростка с опухолью в центре головного мозга

Новосибирские хирурги спасли подростка с опухолью в центре головного мозга - РИА Новости, 28.07.2022

Новосибирские хирурги спасли подростка с опухолью в центре головного мозга

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) успешно удалили располагавшуюся прямо РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:40

2022-07-28T08:40

2022-07-28T08:40

общество

здоровье - общество

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151448/86/1514488636_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1956c202f4adf2ee27cb90efdcb89759.jpg

НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) успешно удалили располагавшуюся прямо в центре головного мозга опухоль у 15-летнего подростка, сообщает учреждение в четверг.В клинике пояснили, что опухоль располагалась в верхних отделах ствола головного и среднего мозга, в которых соединяются двигательные и чувствительные пути. Эта область отвечает за такие важнейшие физиологические функции, как обработка зрительной и слуховой информации, регуляция сна и бодрствования, концентрация внимания, уровень сознания, ориентировочные, оборонительные рефлексы. Опухоль привела к внутричерепному давлению, что стало причиной головной боли, тошноты и рвоты."Нейрохирурги, к которым обращалась семья пациента, предлагали выполнить шунтирующую операцию для отведения избыточной жидкости из желудочков мозга. Однако такое лечение лишь снизило бы выраженность симптомов. Операция не остановила бы рост опухоли, что привело бы к жизнеугрожающим последствиям", – приводятся в сообщении слова нейрохирурга Сергея Чернова.Хирургический доступ к опухоли и ее удаление были затруднены тем, что опухоль располагалась практически в центре головного мозга. Специалистам необходимо было выбрать максимально безопасный путь к ней, чтобы не повредить окружающие мозговые структуры и избежать осложнений. Оценив все риски, нейрохирурги предложили родителям мальчика удалить угрожающее его жизни новообразование."Операция, требовавшая высокой концентрации внимания и согласованности действий, проходила при высоком напряжении всей хирургической бригады. Мы знали, что на любом этапе, начиная с доступа, одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Чтобы мы могли аккуратно подобраться к опухоли через естественные анатомические пространства без разрушения мозговых структур, во время вмешательства пациент находился в положении сидя. При этом приходилось работать стоя с постоянно вытянутыми вперед руками. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось с помощью нейрофизиологического мониторинга, компьютерной навигационной системы и современных операционных микроскопов", – сообщил Чернов.В настоящее время мальчик в удовлетворительном состоянии готовится к выписке. По данным гистологического исследования, опухоль имеет доброкачественный характер. В дальнейшем ребенок будет наблюдаться у специалистов и приезжать на контрольные обследования.

https://ria.ru/20220627/meditsina-1798448840.html

https://ria.ru/20220726/ruka-1804971772.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, новосибирск