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Новосибирские хирурги спасли подростка с опухолью в центре головного мозга - РИА Новости, 28.07.2022
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Новосибирские хирурги спасли подростка с опухолью в центре головного мозга
Новосибирские хирурги спасли подростка с опухолью в центре головного мозга - РИА Новости, 28.07.2022
Новосибирские хирурги спасли подростка с опухолью в центре головного мозга
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) успешно удалили располагавшуюся прямо РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:40
2022-07-28T08:40
общество
здоровье - общество
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) успешно удалили располагавшуюся прямо в центре головного мозга опухоль у 15-летнего подростка, сообщает учреждение в четверг.В клинике пояснили, что опухоль располагалась в верхних отделах ствола головного и среднего мозга, в которых соединяются двигательные и чувствительные пути. Эта область отвечает за такие важнейшие физиологические функции, как обработка зрительной и слуховой информации, регуляция сна и бодрствования, концентрация внимания, уровень сознания, ориентировочные, оборонительные рефлексы. Опухоль привела к внутричерепному давлению, что стало причиной головной боли, тошноты и рвоты."Нейрохирурги, к которым обращалась семья пациента, предлагали выполнить шунтирующую операцию для отведения избыточной жидкости из желудочков мозга. Однако такое лечение лишь снизило бы выраженность симптомов. Операция не остановила бы рост опухоли, что привело бы к жизнеугрожающим последствиям", – приводятся в сообщении слова нейрохирурга Сергея Чернова.Хирургический доступ к опухоли и ее удаление были затруднены тем, что опухоль располагалась практически в центре головного мозга. Специалистам необходимо было выбрать максимально безопасный путь к ней, чтобы не повредить окружающие мозговые структуры и избежать осложнений. Оценив все риски, нейрохирурги предложили родителям мальчика удалить угрожающее его жизни новообразование."Операция, требовавшая высокой концентрации внимания и согласованности действий, проходила при высоком напряжении всей хирургической бригады. Мы знали, что на любом этапе, начиная с доступа, одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Чтобы мы могли аккуратно подобраться к опухоли через естественные анатомические пространства без разрушения мозговых структур, во время вмешательства пациент находился в положении сидя. При этом приходилось работать стоя с постоянно вытянутыми вперед руками. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось с помощью нейрофизиологического мониторинга, компьютерной навигационной системы и современных операционных микроскопов", – сообщил Чернов.В настоящее время мальчик в удовлетворительном состоянии готовится к выписке. По данным гистологического исследования, опухоль имеет доброкачественный характер. В дальнейшем ребенок будет наблюдаться у специалистов и приезжать на контрольные обследования.
https://ria.ru/20220627/meditsina-1798448840.html
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общество, здоровье - общество, новосибирск
08:40 28.07.2022
 
Новосибирские хирурги спасли подростка с опухолью в центре головного мозга

Новосибирские хирурги сделали сложную операцию ребенку с опухолью в центре головного мозга

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги работают в операционной
Хирурги работают в операционной - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Хирурги работают в операционной. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) успешно удалили располагавшуюся прямо в центре головного мозга опухоль у 15-летнего подростка, сообщает учреждение в четверг.
В клинике пояснили, что опухоль располагалась в верхних отделах ствола головного и среднего мозга, в которых соединяются двигательные и чувствительные пути. Эта область отвечает за такие важнейшие физиологические функции, как обработка зрительной и слуховой информации, регуляция сна и бодрствования, концентрация внимания, уровень сознания, ориентировочные, оборонительные рефлексы. Опухоль привела к внутричерепному давлению, что стало причиной головной боли, тошноты и рвоты.
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"Нейрохирурги, к которым обращалась семья пациента, предлагали выполнить шунтирующую операцию для отведения избыточной жидкости из желудочков мозга. Однако такое лечение лишь снизило бы выраженность симптомов. Операция не остановила бы рост опухоли, что привело бы к жизнеугрожающим последствиям", – приводятся в сообщении слова нейрохирурга Сергея Чернова.
Хирургический доступ к опухоли и ее удаление были затруднены тем, что опухоль располагалась практически в центре головного мозга. Специалистам необходимо было выбрать максимально безопасный путь к ней, чтобы не повредить окружающие мозговые структуры и избежать осложнений. Оценив все риски, нейрохирурги предложили родителям мальчика удалить угрожающее его жизни новообразование.
"Операция, требовавшая высокой концентрации внимания и согласованности действий, проходила при высоком напряжении всей хирургической бригады. Мы знали, что на любом этапе, начиная с доступа, одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Чтобы мы могли аккуратно подобраться к опухоли через естественные анатомические пространства без разрушения мозговых структур, во время вмешательства пациент находился в положении сидя. При этом приходилось работать стоя с постоянно вытянутыми вперед руками. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось с помощью нейрофизиологического мониторинга, компьютерной навигационной системы и современных операционных микроскопов", – сообщил Чернов.
В настоящее время мальчик в удовлетворительном состоянии готовится к выписке. По данным гистологического исследования, опухоль имеет доброкачественный характер. В дальнейшем ребенок будет наблюдаться у специалистов и приезжать на контрольные обследования.
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