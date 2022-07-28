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Покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк - РИА Новости, 28.07.2022
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Покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк
Покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк - РИА Новости, 28.07.2022
Покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк
Покупатели сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T21:22
2022-07-28T21:28
россия
экономика
сахалин-2
sakhalin energy
газпром
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Покупатели сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники."Оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd. проинформировал покупателей СПГ о необходимых изменениях в их договорах, включая переход на российский банк", - сообщили агентству осведомленные источники.Они уточнили, что условия контрактов, такие как валюта, объемы, цены и места доставки, останутся неизменными. При этом переход на российский банк может усложнить процесс, так как покупатели должны убедиться, что не нарушают санкции, добавили источники.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
https://ria.ru/20220716/sakhalin-2-1802890485.html
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россия, экономика, сахалин-2, sakhalin energy, газпром
21:22 28.07.2022 (обновлено: 21:28 28.07.2022)
 
Покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк

Блумберг: покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкНа территории завода по производству сжиженного газа на Сахалине
На территории завода по производству сжиженного газа на Сахалине - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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На территории завода по производству сжиженного газа на Сахалине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Покупатели сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd. проинформировал покупателей СПГ о необходимых изменениях в их договорах, включая переход на российский банк", - сообщили агентству осведомленные источники.
Они уточнили, что условия контрактов, такие как валюта, объемы, цены и места доставки, останутся неизменными. При этом переход на российский банк может усложнить процесс, так как покупатели должны убедиться, что не нарушают санкции, добавили источники.
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 05:04
Япония настроена на сохранение доли в проекте "Сахалин-2", передает Киодо
 
РоссияЭкономикаСахалин-2Sakhalin EnergyГазпром
 
 
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