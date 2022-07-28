https://ria.ru/20220728/oplata-1805721790.html

Покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк

Покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк - РИА Новости, 28.07.2022

Покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк

Покупатели сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T21:22

2022-07-28T21:22

2022-07-28T21:28

россия

экономика

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101349/78/1013497849_0:671:2000:1796_1920x0_80_0_0_197193ec1e3ea417d11a54b10aa06e4f.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Покупатели сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники."Оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd. проинформировал покупателей СПГ о необходимых изменениях в их договорах, включая переход на российский банк", - сообщили агентству осведомленные источники.Они уточнили, что условия контрактов, такие как валюта, объемы, цены и места доставки, останутся неизменными. При этом переход на российский банк может усложнить процесс, так как покупатели должны убедиться, что не нарушают санкции, добавили источники.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.

https://ria.ru/20220716/sakhalin-2-1802890485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, сахалин-2, sakhalin energy, газпром