https://ria.ru/20220728/oon-1805640150.html

ООН надеется, что первый рейс с украинским зерном состоится в пятницу

ООН надеется, что первый рейс с украинским зерном состоится в пятницу - РИА Новости, 28.07.2022

ООН надеется, что первый рейс с украинским зерном состоится в пятницу

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс надеется, что первый рейс с зерном с Украины по Черному морю состоится уже в пятницу. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:45

2022-07-28T16:45

2022-07-28T16:52

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ООН, 28 июл – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс надеется, что первый рейс с зерном с Украины по Черному морю состоится уже в пятницу."Мы надеемся, что первый рейс пройдет в ближайшие дни, надеемся – завтра" - сказал Гриффитс в ходе брифинга.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220728/zerno-1805543744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, оон