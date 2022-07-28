16:45 28.07.2022 (обновлено: 16:52 28.07.2022)
ООН надеется, что первый рейс с украинским зерном состоится в пятницу
Замгенсека ООН выразил надежду, что первый рейс с украинским зерном состоится в пятницу
Зерно. Архивное фото
ООН, 28 июл – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс надеется, что первый рейс с зерном с Украины по Черному морю состоится уже в пятницу.
"Мы надеемся, что первый рейс пройдет в ближайшие дни, надеемся – завтра" - сказал Гриффитс в ходе брифинга.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.