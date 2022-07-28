https://ria.ru/20220728/oon-1805590053.html

В ООН обвинили польских пограничников в насилии против мигрантов

В ООН обвинили польских пограничников в насилии против мигрантов - РИА Новости, 28.07.2022

В ООН обвинили польских пограничников в насилии против мигрантов

Акты насилия в отношении мигрантов были совершены по обе стороны польско-белорусской границы, а использование польскими пограничниками водометов было... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:51

2022-07-28T14:51

2022-07-28T14:51

в мире

белоруссия

польша

оон

евросоюз

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759312775_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a9ed593db5027ca64b0aa0659a23406c.jpg

ЖЕНЕВА, 28 июл – РИА Новости. Акты насилия в отношении мигрантов были совершены по обе стороны польско-белорусской границы, а использование польскими пограничниками водометов было неприемлемым, заявил в четверг спецдокладчик ООН о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес."Акты насилия (в отношении мигрантов – ред.) были совершены как с белорусской, так и с польской стороны границы. Использование водометов (польскими пограничниками – ред.) не является ни пропорциональным, ни эффективным в этих условиях" - сказал он на пресс-конференции по итогам его визитов в Польшу и в Белоруссию.По данным ООН, по меньше мере 20 мигрантов погибли в лесу на границе Польши и Белоруссии.По его словам, белорусские пограничники не предпринимали никаких действий, чтобы помешать группе из 2 500 мигрантов пересечь границу с Польшей.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала.Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Сбежавший в Белоруссию польский солдат на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа стремящихся в страны ЕС мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница") Белоруссии, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств.

https://ria.ru/20220627/litva-1798412508.html

https://ria.ru/20220630/vizy-1799388601.html

белоруссия

польша

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, оон, евросоюз, литва