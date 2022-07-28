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Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений - РИА Новости, 28.07.2022
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Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений
Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений - РИА Новости, 28.07.2022
Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений
Необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне на сегодня в России нет, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:48
2022-07-28T15:53
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне на сегодня в России нет, сообщает Роспотребнадзор."В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В России наблюдается рост заболеваемости в связи с распространением новых подвидов штамма "омикрон", но заболевание, вызванной данными штаммами, протекает не так тяжело, уточнили в ведомстве.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:48 28.07.2022 (обновлено: 15:53 28.07.2022)
 
Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений

Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении федеральных ковидных ограничений

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне на сегодня в России нет, сообщает Роспотребнадзор.
"В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В России наблюдается рост заболеваемости в связи с распространением новых подвидов штамма "омикрон", но заболевание, вызванной данными штаммами, протекает не так тяжело, уточнили в ведомстве.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 03:31Распространение коронавируса
Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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