https://ria.ru/20220728/ogranicheniya-1805618941.html

Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений

Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений - РИА Новости, 28.07.2022

Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений

Необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне на сегодня в России нет, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:48

2022-07-28T15:48

2022-07-28T15:53

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне на сегодня в России нет, сообщает Роспотребнадзор."В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В России наблюдается рост заболеваемости в связи с распространением новых подвидов штамма "омикрон", но заболевание, вызванной данными штаммами, протекает не так тяжело, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220726/zabolevaemost-1804921638.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии