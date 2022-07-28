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Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений
Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений - РИА Новости, 28.07.2022
Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений
Необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне на сегодня в России нет, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:48
2022-07-28T15:48
2022-07-28T15:53
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Необходимости в возобновлении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне на сегодня в России нет, сообщает Роспотребнадзор."В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В России наблюдается рост заболеваемости в связи с распространением новых подвидов штамма "омикрон", но заболевание, вызванной данными штаммами, протекает не так тяжело, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220726/zabolevaemost-1804921638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:48 28.07.2022 (обновлено: 15:53 28.07.2022)
Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении ковидных ограничений
Роспотребнадзор не видит необходимости в возвращении федеральных ковидных ограничений