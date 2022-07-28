https://ria.ru/20220728/obstrel-1805704808.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 28.07.2022
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Киевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:47
2022-07-28T19:47
2022-07-28T20:09
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в Киевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины убили мирного жителя в Киевском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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19:47 28.07.2022 (обновлено: 20:09 28.07.2022)
При обстреле Донецка погиб мирный житель
ДНР: при обстреле Киевского района Донецка погиб мирный житель