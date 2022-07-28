Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ трижды обстреляли Донецк 152-миллиметровыми снарядами
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив по разным районам города в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.15 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.30 – населенный пункт Водяное – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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