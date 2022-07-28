https://ria.ru/20220728/obstrel-1805690731.html

Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив по разным районам города в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T18:58

2022-07-28T18:58

2022-07-28T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив по разным районам города в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.15 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.30 – населенный пункт Водяное – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 22 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк