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Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив по разным районам города в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:58
2022-07-28T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив по разным районам города в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.15 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.30 – населенный пункт Водяное – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 22 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк
18:58 28.07.2022
 
Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ трижды обстреляли Донецк 152-миллиметровыми снарядами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив по разным районам города в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.15 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.30 – населенный пункт Водяное – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 22 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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